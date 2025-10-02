Un crâne d'un million d'années pourrait modifier la chronologie de l'évolution humaine

La reconstruction numérique d'un crâne d'un million d'années suggère que les humains auraient pu se séparer de leurs ancêtres 400.000 ans plus tôt qu'on ne le pensait auparavant, et ce en Asie plutôt qu'en Afrique, selon une étude.

>> Le squelette du mammouth de Durfort s'est refait une beauté

>> Cinq momies égyptiennes d'animaux révèlent leurs secrets au scanner

Photo : Reuters/VNA/CVN

Le crâne écrasé découvert en Chine en 1990 et baptisé Yunxian 2 était jusqu'ici considéré comme appartenant à Homo erectus, un ancêtre de notre espèce.

Mais grâce aux technologies de reconstruction modernes, un groupe de chercheurs a découvert sur le crâne des caractéristiques - telles qu'une capacité cérébrale a priori plus importante - le rapprochant d'espèces telles que l'Homo longi ou Homo sapiens, des espèces que l'on pensait n'avoir existé que plus tard dans l'évolution humaine.

"Cela change beaucoup de choses", a assuré Chris Stringer, anthropologue au Musée d'histoire naturelle de Londres et membre de l'équipe de chercheurs, dont l'étude a été publiée dans la revue Science.

"Cela suggère qu'il y a un million d'années, nos ancêtres s'étaient déjà divisés en groupes distincts, ce qui indique une division évolutive humaine beaucoup plus ancienne et plus complexe qu'on ne le pensait auparavant", a-t-il exposé.

Si ces conclusions s'avèrent justes, cela signifierait qu'il pourrait y avoir eu des membres beaucoup plus anciens d'autres hominidés primitifs comme l'Homme de Néandertal ou Homo sapiens.

Cela "brouille également les pistes" concernant les hypothèses établies de longue date, selon lesquelles les premiers humains se seraient dispersés en partant de l'Afrique, a indiqué Michael Petraglia, directeur du Centre australien de recherche sur l'évolution humaine de l'Université Griffith, qui n'a pas participé à l'étude.

"Un changement majeur pourrait être en train de se produire, l'Asie de l'Est jouant désormais un rôle clé dans l'évolution des hominidés", a-t-il estimé.

L'étude a utilisé des techniques avancées de tomodensitométrie, d'imagerie par lumière structurée et de reconstruction virtuelle pour modéliser un Yunxian 2 complet.

Les scientifiques se sont appuyés sur un autre crâne similaire pour façonner leur modèle, qu'ils ont ensuite comparé à plus de 100 autres spécimens.

"Yunxian 2 pourrait nous aider à résoudre" le grand flou autour d'un "ensemble confus de fossiles humains datant d'il y a 1 million à 300.000 ans", a déclaré M. Stringer dans un communiqué de presse.

Une série de recherches récentes a chamboulé les connaissances sur les origines humaines, à l'image de l'Homo longi, reconnu comme nouvelle espèce et proche parent de l'Homme en 2021.

"Les fossiles comme Yunxian 2 montrent à quel point nous avons encore beaucoup à apprendre sur nos origines", a ponctué M. Stringer.

AFP/VNA/CVN