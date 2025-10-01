La Chine décerne le Prix de l'amitié à 50 experts étrangers

La Chine a accordé mardi 30 septembre le Prix de l'amitié du gouvernement chinois de l'année 2025 à 50 experts étrangers pour leurs contributions exceptionnelles au développement du pays.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La conseillère d'État chinoise, Shen Yiqin, a félicité les experts lors d'une cérémonie organisée au Grand Palais du peuple à Beijing.

Elle a déclaré qu'en travaillant avec le peuple chinois, les experts étrangers avaient apporté des contributions remarquables à la modernisation chinoise ainsi qu'au renforcement des échanges amicaux et de la coopération entre la Chine et les autres pays, ce dont le peuple chinois se souviendra toujours.

La Chine est confiante dans sa capacité à réaliser un développement stable et durable, apportant ainsi un nouvel élan et de nouvelles opportunités au monde, a affirmé Mme Shen.

La Chine continuera à promouvoir résolument une ouverture de haut niveau, à faire progresser activement la coopération en matière d'innovation, à approfondir la réforme de ses systèmes de formation des talents et à attirer davantage de talents étrangers de haut niveau pour travailler, innover et créer des entreprises en Chine.

Xinhua/VNA/CVN