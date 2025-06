Inde

Nouvelle commande ferme de 30 gros porteurs Airbus A350 par la compagnie IndiGo

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette compagnie, qui a vu le jour en 2006, est déjà à l'origine du plus gros contrat en volume de l'histoire de l'aviation civile, 500 monocouloirs Airbus en 2023.

"Nous doublons nos commandes fermes d'A350 de 30 à 60 au moment où le monde de l'aviation se réunit et à New Delhi", a déclaré Pieter Elbers, Pdg d'IndiGo, au premier jour de l'assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien (Iata) dans la capitale indienne.

L'an passé, IndiGo avait passé une commande ferme de 30 appareils A350-900, avec des droits d'achat pour 70 avions gros porteurs supplémentaires. Le prix de la transaction n'a pas été précisé, mais au dernier tarif catalogue d'Airbus, plus actualisé depuis 2018, il atteindrait 9,5 milliards de dollars.

"Les premières livraisons de la commande initiale devraient débuter en 2027", a rappelé la compagnie indienne dans un communiqué.

Le vice-président d'Airbus chargé des ventes d'avions commerciaux, Benoît de Saint-Exupéry, a salué dimanche 1er juin "l'incroyable ascension d'IndiGo depuis 19 ans" et s'est félicité de ce "partenariat" avec cette compagnie qui a déjà commandé plus de 1.300 appareils à l'avionneur européen.

Elle a "démocratisé les voyages en avion en Inde", selon lui, avec 118 millions de passagers l'an dernier. Airbus a livré l'an dernier un appareil par semaine à cette compagnie low cost, qui compte désormais plus de 430 aéronefs et dessert 130 destinations.

Les A350, qui ont un long rayon d'action allant jusqu'à 15.000 km, permettront à IndiGo de déployer des longs-courriers et de relier ainsi les métropoles indiennes à différentes régions du monde.

"Marché stratégique"

"Nous aurons dix nouvelles destinations à l'international d'ici un an, ce qui portera leur nombre à 50", a affirmé M. Elbers.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour cela, sa compagnie pourra notamment s'appuyer sur un partenariat avec Delta Airlines, Air France-KLM et Virgin Atlantic annoncé dimanche.

Il est destiné à renforcer les liaisons entre l'Inde et l'Europe et l'Amérique du Nord, en offrant aux clients plus d'options de voyage vers de nouvelles destinations internationales.

Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, a souligné que l'Inde, le pays le plus peuplé de la planète avec 1,4 milliard d'habitants, "est un marché stratégique". "Nous y avons une forte présence depuis longtemps et nous allons bientôt l'accroître", a-t-il ajouté.

La compagnie indienne low cost entend dans un premier temps ouvrir des liaisons avec l'Europe, notamment Copenhague et Amsterdam cet été. Elle entend ensuite conquérir l'Amérique du Nord.

L'Inde est aujourd'hui le quatrième marché aérien au monde.

IndiGo et Airbus avaient fait sensation en juin 2023 en annonçant la plus importante commande en volume de l'histoire de l'aviation civile, avec 500 appareils de la famille A320neo, lors du salon aéronautique du Bourget, le tout à un prix catalogue théorique de 55 milliards de dollars.

Au total, IndiGo a passé commande de quasiment 1.000 appareils de la famille A320, l'avion à succès d'Airbus face au Boeing 737 MAX affecté par de multiples revers.

L'A350 existe en deux versions, le 900 et le 1000, plus grand. Le 900 peut transporter entre 300 et 350 passagers, 440 dans la configuration la plus dense.

AFP/VNA/CVN