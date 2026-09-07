Agroalimentaire vietnamien : cap sur la qualité, la traçabilité et les marques

Le secteur agroalimentaire vietnamien amorce une transformation profonde de son modèle d’exportation, délaissant la simple course aux volumes au profit de la création de valeur et du développement des marques.

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Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thao Hiên, cheffe adjointe du Département du développement des marchés étrangers relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, les exportations agricoles jouent un rôle croissant dans l’économie nationale. Elles ont affiché une croissance annuelle de 15 à 16% sur la période 2022-2025, dépassant largement la moyenne nationale des exportations.

Cette performance témoigne des progrès réalisés en matière de qualité et de capacités de production, permettant désormais au Vietnam de proposer une gamme diversifiée de produits, allant des fruits tropicaux - dont la production atteint 13 millions de tonnes par an - aux produits phares tels que le riz, la noix de cajou, le poivre et le café, exportés vers plus de 150 pays.

L'Union européenne représente aujourd'hui un partenaire de premier plan, le Vietnam fournissant environ 25% des produits alimentaires importés par l'UE en provenance de l'ASEAN.

Parallèlement aux marchés traditionnels, de nouveaux débouchés émergent, notamment au Moyen-Orient où des géants de la distribution tels que Lulu et Lootah manifestent un intérêt croissant pour les capacités de fournissement des produits agroalimentaires vietnamiens, tandis que l'Asie du Sud-Est reste une zone de proximité stratégique pour réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires historiques.

Cette expansion s’accompagne toutefois d’exigences accrues en matière de normes sanitaires et phytosanitaires, de contrôle phytosanitaire, de traçabilité, de normes environnementales et de développement durable. L’entrée en vigueur de réglementations strictes, telles que le Règlement européen sur la déforestation (RDUE) ou le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), impose aux entreprises vietnamiennes de renforcer leurs dispositifs de mise en conformité.

Photo : VNA/CVN

Lê Anh Dung, Pdg de Vegetexco Vietnam, estime que la mise en œuvre des accords de libre-échange, notamment ceux de nouvelle génération, continue d’élargir les débouchés pour les produits agricoles et alimentaires vietnamiens. Toutefois, les marchés évoluent désormais vers une concurrence davantage fondée sur la qualité, la stabilité de l’approvisionnement, la traçabilité, le respect des normes environnementales et la responsabilité sociale.

L’exemple de grandes entreprises comme Vegetexco illustre cette mutation. En investissant dans des chaînes de valeur intégrées, allant de la recherche de semences à la transformation moderne, l’entreprise a pu conquérir une soixantaine de marchés exigeants. Cette approche est également privilégiée par les distributeurs internationaux implantés au Vietnam, à l’image de Central Retail et d’AEON, qui accordent une importance croissante aux produits certifiés GlobalGAP ou biologiques afin de répondre aux normes internationales de sécurité alimentaire.

Les normes techniques ne constituent donc plus seulement une exigence à respecter pour accéder aux marchés internationaux. Elles représentent également un levier permettant aux entreprises de valoriser leurs produits, de renforcer la confiance des consommateurs et, à terme, de construire la marque des produits agricoles vietnamiens sur les marchés mondiaux.

VNA/CVN