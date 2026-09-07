Soutien de 50% des intérêts d’emprunt aux entreprises pour l’innovation technologique

Les entreprises contractant des emprunts pour investir dans le transfert, l’application et l’innovation technologiques bénéficieront d’un soutien du Fonds national pour l’innovation technologique (NATIF), relevant du ministère des Sciences et des Technologies, à hauteur de 50% des intérêts d’emprunt, dans la limite de 6% par an et pour une durée maximale de cinq ans.

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Photo : VNA/CVN

Selon une annonce du Fonds national pour l’innovation technologique, les entreprises disposant d’un projet ou d’un plan d’investissement répondant aux conditions requises, ayant obtenu l’accord d’une banque pour un prêt et signé un contrat de crédit, peuvent déposer un dossier de demande de soutien aux intérêts d’emprunt.

Pour la première phase de 2026, les dossiers sont reçus jusqu’à 17 heures le 20 septembre. Le soutien correspond à 50% du taux d’intérêt prévu dans le contrat de crédit conclu entre l’entreprise et la banque, sans toutefois dépasser 6% par an et pour une durée maximale de cinq ans.

Ainsi, pour un emprunt assorti d’un taux d’intérêt de 10% par an, l’entreprise bénéficiera d’un soutien équivalent à 5% par an. Si le taux d’intérêt est de 14 % par an, le soutien calculé à hauteur de 50% correspond à 7%, mais sera plafonné à 6% par an.

Cette politique s’applique aux emprunts destinés à financer des projets de transfert, d’application et d’innovation technologiques ou d’innovation. Les fonds empruntés peuvent être utilisés pour l’achat de machines, d’équipements et de chaînes de production ; l’acquisition, par transfert, de droits d’utilisation ou de propriété de technologies ; la production expérimentale ; le recours à des experts ; la formation de ressources humaines à l’exploitation et à la maîtrise des technologies ; ainsi que la réalisation d’activités d’essai et de contrôle des produits.

Photo : VNA/CVN

Pour bénéficier du soutien, les entreprises doivent être en mesure de rembourser leurs emprunts, s’acquitter pleinement de leurs obligations financières, s’engager à utiliser les fonds conformément à leur destination et présenter un dossier de demande conforme aux exigences. Le Fonds examinera la faisabilité du projet, son plan de mise en œuvre, le potentiel et la compétitivité des produits, les gains de productivité escomptés ainsi que sa capacité à produire des effets durables pour l’entreprise et le secteur de production concerné, avant de décider de l’octroi du soutien.

Les dossiers répondant aux conditions requises seront examinés selon l’ordre de priorité suivant : existence d’un contrat de crédit ; bonne notation de crédit de l’entreprise et absence de créances douteuses ; technologies du projet figurant dans la liste des technologies encouragées au transfert, des hautes technologies prioritaires ou des technologies stratégiques ; et capacité du projet à générer une augmentation de la valeur ajoutée d’au moins 7%.

Les entreprises seront examinées et évaluées selon l’ordre chronologique de dépôt des dossiers complets et conformes sur le portail électronique du Fonds, jusqu’à épuisement des crédits disponibles. Une enveloppe de 50 milliards de dôngs est prévue pour la première phase.

VPBank et BIDV sont les deux banques qui coopèrent avec le Fonds pour mettre en œuvre cette politique de soutien aux intérêts d’emprunt.

Xuân Lôc/CVN