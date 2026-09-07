Lutte contre la pêche INN : les garde-côtes vont au-devant des pêcheurs

Dans le cadre du Mois d’action contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la Flottille 21 relevant du Commandement de la Région des garde-côtes N°2, en coordination avec le poste de garde-frontière de la porte-frontière portuaire de Ky Ha et la Subdivision de la mer, des îles et des pêches de Dà Nang, a mené une campagne de sensibilisation au droit auprès des pêcheurs au port de pêche de Tam Quang, dans la commune de Nui Thành, ville de Dà Nang.

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Photo : QDND/CVN

Plutôt que d’organiser des séances de sensibilisation collectives, les officiers et soldats de la Flottille 21 et les forces compétentes se sont directement rendus au port, à bord des navires de pêche, pour rencontrer les armateurs, les capitaines et les pêcheurs. Ils se sont également déplacés au domicile de certains propriétaires de navires afin de leur expliquer les réglementations à respecter avant chaque sortie en mer.

La campagne a porté notamment sur les dispositions légales relatives aux activités de pêche et à la lutte contre la pêche INN, ainsi que sur les responsabilités des armateurs et des capitaines dans la gestion des navires et des activités de pêche en mer.

Les pêcheurs ont été sensibilisés à la nécessité de maintenir en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la connexion du système de surveillance des navires (VMS), de tenir correctement les journaux de pêche, de garantir la traçabilité des produits halieutiques et de ne jamais faire pénétrer leurs navires ou leurs équipages dans les eaux étrangères pour y pêcher illégalement.

Les forces compétentes ont également distribué des dépliants, répondu aux questions des pêcheurs et présenté les différentes infractions ainsi que les sanctions applicables, afin de renforcer leur sens des responsabilités et leur respect volontaire de la réglementation.

La lutte contre la pêche INN ne constitue pas seulement une exigence des autorités compétentes. Elle est également directement liée aux moyens de subsistance à long terme des pêcheurs, à la réputation des produits halieutiques vietnamiens et aux efforts visant à obtenir le retrait de l’« avertissement au carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE).

À cette occasion, les forces participantes ont remis des drapeaux nationaux aux navires de pêche, contribuant à encourager les pêcheurs à prendre la mer en toute confiance, à respecter la législation et à participer à la protection de la souveraineté, de la sécurité et de l’ordre en mer.

Le lieutenant-colonel Nguyên Van Bach, commissaire politique adjoint de la Flottille 21, a souligné que l’unité accordait une grande importance à une sensibilisation concrète et ciblée. Ses officiers et soldats se rendent ainsi directement à bord des navires et au domicile des armateurs et des capitaines afin de leur fournir des explications précises et de les aider à bien comprendre et à respecter volontairement les réglementations.

Chez le pêcheur Trân Quôc Tu, armateur et capitaine du navire immatriculé DNa 91558 TS, les échanges ont porté notamment sur les réglementations relatives aux activités de pêche en mer et sur les responsabilités du propriétaire du navire et du capitaine dans la gestion du bâtiment et de l’équipage.

Trân Quôc Tu a déclaré que la visite des garde-côtes et des forces compétentes à son domicile lui avait permis de mieux comprendre ses responsabilités. Il s’est engagé à respecter strictement la réglementation, à maintenir le système de surveillance des navires en fonctionnement, à ne pas faire pêcher son navire illégalement dans les eaux étrangères et à rappeler régulièrement ces obligations aux membres de son équipage.

Cette campagne contribue à rapprocher le droit des pêcheurs, depuis les quais et à bord des navires jusque dans les familles, à renforcer leur conscience et leur responsabilité dans la pratique d’une pêche légale et responsable, et à contribuer aux efforts visant à répondre aux recommandations de la CE, à lever l’"avertissement au carton jaune" et à promouvoir un développement durable du secteur de la pêche.

VNA/CVN