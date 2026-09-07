Phu Tho ouvre grand ses portes aux investisseurs russes

De Phu Tho à Moscou, la province vietnamienne met en avant ses atouts pour attirer les investisseurs russes. Forte d’une croissance dynamique, d’infrastructures industrielles en expansion et d’une politique d’accueil ouverte, elle mise sur ses relations privilégiées avec la Russie pour renforcer les flux d’investissements et bâtir de nouveaux partenariats économiques.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de la province de Phu Tho (Nord), en coordination avec l’ambassade du Vietnam en Russie, a organisé le 1er septembre (heure locale) à Moscou une conférence de promotion de l’investissement afin de présenter aux entreprises et partenaires russes le potentiel, les atouts et les politiques d’attraction des investissements de cette province.

Phu Tho, nouvelle terre d’investissement

La conférence a réuni de nombreux responsables des services et branches de Phu Tho, des représentants de l’ambassade du Vietnam en Russie, de la communauté vietnamienne dans ce pays, ainsi qu’une cinquantaine d’entreprises, d’hommes d’affaires et d’investisseurs russes.

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Nguyên Manh Son, vice-secrétaire du Comité du Parti de la province de Phu Tho, a souligné que les relations d’amitié traditionnelle, spéciale et fidèle entre le Vietnam et la Russie constituent un socle solide pour renforcer la coopération économique. Il a notamment présenté des informations stratégiques sur l’essor de Phu Tho dans la nouvelle phase de développement. Depuis le 1er juillet 2025, à la suite de la fusion des trois provinces de Phu Tho, Vinh Phuc et Hoà Binh, la nouvelle province de Phu Tho couvre une superficie de plus de 9.300 km², la plaçant au 15e rang national et compte plus de 4 millions d’habitants, au 11e rang du pays.

En 2025, la croissance économique provincial a atteint un impressionnant taux de 10,52 %, se classant au 4e rang national. Sur la période 2021-2025, Phú Thọ a attiré près de 6 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE). La province compte actuellement 32 zones industrielles, couvrant une superficie totale de plus de 7.000 hectares, dont 18 sont déjà opérationnelles.

Phú Thọ accueille aujourd’hui plusieurs grands groupes internationaux, notamment Honda, Toyota et Piaggio, ainsi qu’un réseau de plus de 70 entreprises sous-traitantes participant aux chaînes d’approvisionnement de groupes technologiques mondiaux tels que Samsung, Dell et Apple.

Le pari sur les capitaux russes

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Avec le message "Tous les investisseurs qui viennent à Phu Tho deviennent des citoyens de Phu Tho ; le succès des entreprises est aussi celui de la province", les autorités provinciales affirment leur volonté de maintenir un environnement d’investissement transparent, de simplifier les procédures et de construire une administration véritablement aux côtés des entreprises, prête à créer toutes les conditions nécessaires pour que les investisseurs russes deviennent des partenaires stratégiques de long terme.

Visant une croissance moyenne du produit intérieur brut régional (PIBR) de 11 à 12% par an sur la période 2026-2030, Phu Tho invite les groupes, entreprises et investisseurs russes à s’intéresser à trois domaines prioritaires. Le premier concerne les secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA), de la mécanique de précision, de l’industrie automobile, des véhicules électriques à deux roues, des nouveaux matériaux, des énergies renouvelables et de la production verte. Le deuxième porte sur l’exploitation de sa position stratégique, qui lui permet de se connecter facilement à Hanoï, à l’aéroport international de Nôi Bài et aux principaux corridors économiques du Nord, afin de développer la logistique multimodale et de grandes infrastructures commerciales. Le troisième vise à valoriser les ressources touristiques distinctives de la nouvelle province, notamment Tam Dao et Mai Châu, ainsi que les sources thermales de Thanh Thuy et Kim Bôi, en développant l’écotourisme, le tourisme de villégiature et les activités sportives.

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L’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khôi a exprimé l’espoir et la profonde conviction que les relations diplomatiques solides et durables entre le Vietnam et la Russie constitueront un tremplin et une base solide permettant à Phú Thọ d’intensifier ses activités de promotion commerciale et d’investissement sur le marché russe. Il a affirmé que l’ambassade du Vietnam en Russie continuerait à accompagner la province et à jouer efficacement son rôle de passerelle afin de concrétiser les engagements de coopération entre les deux parties.

Quach Tât Liêm, vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho, a également présenté aux participants les politiques d’incitation à l’investissement mises en place par cette province.

L’intérêt manifesté par plusieurs dizaines d’entreprises et d’investisseurs russes constitue un signal très positif pour les flux de capitaux et la tendance à la réorientation des investissements vers les marchés d’Asie du Sud-Est.

La conférence de promotion de l’investissement de la province de Phu Tho à Moscou constitue ainsi une première étape importante, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération économique entre cette province et ses partenaires russes. Elle contribue également à approfondir la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Russie dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, afin de la rendre toujours plus substantielle, concrète et efficace.

Quê Anh/CVN