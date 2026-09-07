Hô Chi Minh-Ville proche de son objectif annuel de 11 milliards de dollars d’IDE

Hô Chi Minh-Ville a maintenu une dynamique positive en matière d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des huit premiers mois de 2026, témoignant de l’attractivité de son marché et de son climat d’investissement.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Service municipal des finances, la ville a attiré plus de 10,06 milliards de dollars d’IDE, soit 91,5% de son objectif annuel, en hausse de 167,3% sur un an. Elle a délivré des licences à 1.364 nouveaux projets d’IDE, représentant plus de 3,73 milliards de dollars de capitaux enregistrés, tandis que 1.296 opérations d’apport en capital social et d’acquisition d’actions par des investisseurs étrangers ont totalisé près de 2,8 milliards de dollars.

Hoàng Vu Thanh, directeur du Service municipal des finances, estime que ces résultats témoignent de l’attractivité à long terme du climat d’investissement de la ville. Les capitaux étrangers sont notamment de plus en plus présents dans les sciences et technologies, qui ont enregistré 467 nouveaux projets représentant plus de 599,3 millions de dollars.

Le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville accueille déjà plusieurs grands groupes mondiaux tels qu’Intel, Samsung, Jabil et BESI, signe d’une évolution progressive des IDE vers des secteurs à plus forte intensité technologique et à plus grande valeur ajoutée.

Pour les huit premiers mois de l’année, l’immobilier a représenté 31,6% des IDE, devant l’information et la communication (30%), le commerce de gros et de détail (22,4%), l’industrie manufacturière (7,5%) et les activités professionnelles, scientifiques et technologiques (6,3%).

Dans les zones franches et industrielles, les investissements nouvellement enregistrés et les capitaux supplémentaires avaient atteint plus de 5,14 milliards de dollars à la mi-août, dépassant de plus de 21% l’objectif annuel. Les IDE représentaient à eux seuls plus de 4,04 milliards de dollars.

Les autorités restent toutefois attentives au décalage entre les capitaux enregistrés et leur mise en œuvre effective. Au 25 août, le taux de réalisation des IDE atteignait 66,4%. Ce décalage concerne souvent les grands projets nécessitant beaucoup de terrains ou des investissements coordonnés dans la construction, les transports et l’énergie. Les procédures liées à l’aménagement, au foncier, à la construction, à l’environnement et à la prévention des incendies peuvent également ralentir leur mise en œuvre.

Pour accélérer la concrétisation des investissements, le Service municipal des finances travaille avec les autres services et organismes concernés afin de renforcer le suivi des projets après leur autorisation, notamment des projets prioritaires et de grande envergure, et de lever les difficultés rencontrées dans les procédures d’investissement.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville poursuit ses politiques visant à attirer les investissements dans les hautes technologies et les technologies stratégiques. Des mesures incitatives sont notamment prévues pour les centres de recherche et développement (R&D) dans les hautes technologies et les technologies stratégiques, ainsi que pour les entreprises des semi-conducteurs et des technologies stratégiques.

Hô Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif d’attirer plus de 11 milliards de dollars d’IDE en 2026. Avec plus de 91% de cet objectif atteint après huit mois, la ville s’en rapproche. Toutefois, la préparation des terrains, des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la levée des obstacles à la mise en œuvre des projets, seront déterminantes pour transformer les capitaux enregistrés en capacités réelles de production et d’activité.

VNA/CVN