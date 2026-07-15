Valoriser la chaîne de valeur agroalimentaire du Vietnam

La 2 e Exposition internationale sur l’industrie de la transformation, de l’emballage et de la conservation des produits agricoles et alimentaires du Vietnam (Vietnam PFA 2026) a officiellement ouvert ses portes le 15 juillet au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), dans la mégapole du Sud.

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Cet événement est attendu comme une passerelle commerciale majeure, visant à accélérer la transition technologique et à renforcer la compétitivité des produits agricoles vietnamiens sur la scène internationale.

Rendez-vous des décideurs et des experts

L'événement a attiré la participation de représentants des services commerciaux de nombreux pays, notamment de la République de Corée, de la Fédération de Russie, de la Chine et de l'Australie, ainsi que de nombreux représentants des départements locaux et des associations d'entreprises.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyên Thi Lâm Giang, directrice générale de l'Autorité de l'innovation, de la transition verte et de la promotion industrielle du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné le rôle pivot de la technologie dans ce nouveau contexte économique. Elle s'est dite profondément convaincue que le salon Vietnam PFA 2026 offrira des opportunités concrètes aux entreprises pour s'engager dans des activités de promotion commerciale, transférer des technologies de pointe, attirer des investissements et accroître leurs capacités de production, contribuant ainsi activement au développement durable de l'économie vietnamienne.

Se déroulant du 15 au 17 juillet 2026 sous les auspices du ministère de l'Industrie et du Commerce, l'exposition de cette année réunit une multitude de marques prestigieuses, tant nationales qu'internationales, telles que Sasaki Vietnam, Huynh Long, Mikyo, Nam Phu Thai, QCM Technologies, Spow Machinery, Fuji Impulse Vietnam, Mitsubishi, Konica Minolta, CNV Automation, VINASAY, ainsi que de nombreuses autres entreprises de soutien.

La présence de ces acteurs offre un panorama complet des solutions numériques, de l'automatisation et des technologies vertes dans les processus de transformation, d'emballage et de conservation des produits agricoles et alimentaires.

Dans un contexte où les exigences des consommateurs en matière de produits alimentaires de haute qualité se font de plus en plus strictes et où les barrières techniques sur les marchés d'exportation ne cessent de se multiplier, l'adoption de technologies modernes est considérée comme un maillon essentiel. Il s'agit non seulement d'une solution optimale pour minimiser les pertes après récolte et prolonger la durée de conservation, mais aussi d'un levier majeur pour stimuler les chaînes d'approvisionnement modernes et accroître la valeur ajoutée des produits agricoles vietnamiens.

Une série d'activités prévues

Durant les 3 jours de l'exposition, l'organisateur met l'accent sur la mise en place de programmes d'action afin d'aider les entreprises à accéder aux informations du marché et aux nouvelles tendances de production. Le point d'orgue de l'événement est le colloque thématique intitulé "Technologies et solutions pour valoriser le secteur de la transformation, de l'emballage et de la conservation des produits agricoles et alimentaires", co-organisé par la Plateforme d'échange technologique de Hô Chi Minh-Ville, sous l'égide du Centre d'innovation et d'entrepreneuriat (relevant du Département de la Science et de la Technologie de Hô Chi Minh-Ville).

En parallèle, les activités de mise en relation d'affaires (B2B) directes entre plus de 300 fournisseurs d'équipements et de matières premières d'une part, et des unités de production, distributeurs, canaux de commerce électronique et acheteurs internationaux d'autre part, seront continuellement renforcées. De plus, les démonstrations technologiques en direct du fonctionnement des machines sur les stands promettent d'offrir une expérience pratique et immersive aux visiteurs.

Grâce à des innovations de rupture dans son organisation, Vietnam PFA 2026 affirme pas à pas sa position d'événement clé de promotion commerciale pour l'industrie de la transformation et de la conservation des aliments au Vietnam. L'exposition devrait attirer plus de 15.000 visiteurs, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de coopération et de développement pour les entreprises à l'ère de la transition numérique et de l'intégration économique mondiale.

Texte et photos : Truong Giang/CVN