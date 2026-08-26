Sécurité alimentaire : le Vietnam propose quatre orientations stratégiques de coopération au sein de l’APEC

La 11 e Réunion ministérielle de l’APEC sur la sécurité alimentaire à Hangzhou met en avant les propositions du Vietnam pour renforcer la résilience, l’innovation et la transformation numérique des systèmes agroalimentaires, en préparation de l’APEC 2027 au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

La 11e réunion ministérielle de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) sur la sécurité alimentaire s'est ouverte officiellement ce dimanche 25 août à Hangzhou, en Chine, en présence des responsables de l'agriculture de 21 économies membres. Cet événement constitue l'un des rendez-vous stratégiques majeurs de l'année APEC 2026, la région représentant près de la moitié de la production et du commerce mondial de produits alimentaires.

Dans son discours, le ministre vietnamien de l’Agriculture et de l'Environnement, Trinh Viêt Hùng, a salué le rôle de la Chine en tant que pays hôte de l’APEC 2026, placé sous le thème "Construire une communauté Asie-Pacifique pour prospérer ensemble".

Soulignant le ferme engagement du Vietnam à mettre en œuvre la Feuille de route de l’APEC sur la sécurité alimentaire à l’horizon 2030, le ministre Trinh Viêt Hùng a proposé quatre orientations prioritaires de coopération : construire des chaînes de valeur agroalimentaires plus résilientes et mieux interconnectées ; promouvoir fortement l’innovation et la transformation numérique afin de rapprocher des agriculteurs les technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées, les biotechnologies et l’agriculture de précision ; mobiliser les ressources d’investissement et les financements innovants afin de généraliser les modèles pilotes et de les transformer en solutions à grande échelle ; et renforcer le partage des connaissances, le renforcement des capacités et la coopération étroite entre les différents forums de l’APEC.

Le ministre vietnamien a également souligné le rôle déterminant des sciences et technologies et de la transformation numérique dans l’amélioration de la qualité et de la résilience du secteur agricole. Il a notamment appelé les économies membres à promouvoir trois transformations majeures : passer de l’agriculture numérique à des systèmes agroalimentaires numériques ; passer d’expérimentations technologiques isolées à des solutions reproductibles à grande échelle ; et passer d’initiatives d’innovation individuelles à la construction d’un réseau de partenaires de l’innovation au sein de l’APEC.

Ces propositions ont rencontré un écho très favorable auprès des délégations présentes. Plusieurs membres ont exprimé leur volonté d'œuvrer de concert avec le Vietnam pour dégager un consensus en vue de la Réunion ministérielle de l'APEC sur la sécurité alimentaire de 2027, qu'il accueillera, afin d'adopter une vision partagée et une feuille de route opérationnelle.

Photo : VNA/CVN

Au cours des travaux, les participants ont consacré une large part des discussions aux défis qui affectent profondément les chaînes d’approvisionnement alimentaire aux niveaux régional et mondial, notamment le changement climatique, les conflits géopolitiques, les perturbations des chaînes de distribution, le vieillissement démographique et la malnutrition dans les zones vulnérables.

Face à cette situation, les participants ont proposé des solutions concrètes axées sur la préservation des savoirs locaux, l’application des technologies et la transformation numérique, ainsi que sur une plus grande ouverture des marchés et le renforcement de la coopération et de la coordination entre les économies membres. La réunion a également adopté l'"Ensemble de principes pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires de l'APEC grâce à l’innovation et à la numérisation", qui fixe cinq orientations cadres pour la coopération à venir.

À l’issue de la réunion, les ministres ont convenu d’adopter la Déclaration de Hangzhou, dans laquelle ils réaffirment leur détermination à construire une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique. La Déclaration souligne que la sécurité alimentaire demeure une priorité commune et appelle les économies membres à renforcer la coopération fondée sur les sciences, les technologies et l’innovation, à assurer une gestion efficace des ressources naturelles, à faciliter le commerce des produits agricoles et à accroître les investissements dans l’agriculture.

Dans le cadre de la réunion, Nguyên Dô Anh Tuân, directeur du Département de la coopération internationale du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a officiellement présenté les orientations proposées pour la coopération de l’APEC dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en 2027, sous le thème "Des systèmes agroalimentaires innovants et résilients pour une prospérité partagée". Cette présentation marque une étape importante dans les préparatifs du Vietnam en vue d’accueillir l’APEC 2027.

VNA/CVN