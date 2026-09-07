Phu Quôc prépare son aéroport pour l’APEC 2027

Le Vietnam accélère la révision du schéma d’aménagement de l’aéroport international de Phu Quôc pour répondre aux besoins liés à l’APEC 2027. Le projet doit aussi accompagner, dans la durée, le développement d’une plateforme aéroportuaire moderne, cohérente et durable.

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Photo : Sun Group/CVN

Le Conseil d’évaluation du ministère de la Construction a confirmé la nécessité de revoir le schéma d’aménagement de l’aéroport international de Phu Quôc, afin d’assurer sa capacité à accueillir les activités de la Semaine des dirigeants de l’APEC 2027.

La plateforme joue un rôle majeur dans le développement socio-économique, ainsi que dans la défense et la sécurité de la ville de Phu Quôc et de la province d’An Giang. Selon le schéma d’aménagement pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, approuvé par le ministère de la Construction, l’aéroport est destiné à un usage mixte, civil et militaire, sur une emprise foncière prévue d’environ 1.050,1 hectares.

Dans le contexte de l’accélération des projets d’infrastructures liés au Sommet de l’APEC 2027, conformément aux orientations du Secrétariat du Comité central du Parti et du gouvernement, la révision de ce schéma est considérée comme une mission urgente.

Le Comité populaire de la province d’An Giang a été désigné comme l’autorité compétente pour mener les procédures relatives à la mobilisation des investissements et au choix de la forme d’investissement appropriée. Au-delà des impératifs liés à l’APEC, les évolutions envisagées devront tenir compte des besoins futurs de Phu Quôc et de son développement durable.

Anticiper le pic de fréquentation

Le Conseil d’évaluation préconise un réexamen global du schéma existant, à partir notamment des prévisions de trafic passagers et fret et de l’avancement des projets déjà engagés. Cette démarche doit permettre de garantir la cohérence et la faisabilité des nouvelles orientations.

Photo : Sun Group/CVN

Le futur dispositif devra notamment revoir l’implantation de certains ouvrages et en prévoir de nouveaux, afin de répondre aux besoins immédiats tout en anticipant la croissance de l’activité à plus long terme.

Les infrastructures techniques feront également l’objet d’une attention particulière. Les besoins en énergie devront être évalués, notamment dans le contexte du développement des transports verts. Les réseaux d’électricité et d’eau, les systèmes d’évacuation, ainsi que les installations de traitement des eaux usées et des déchets solides devront être dimensionnés en fonction des besoins à court et à long terme.

Une attention particulière devra être portée aux périodes de très forte affluence, notamment durant l’APEC 2027. Les différents réseaux techniques devront être conçus et interconnectés de manière à pouvoir absorber une hausse exceptionnelle des flux sans compromettre le fonctionnement de la plateforme.

Le Conseil demande par ailleurs un état des lieux du système de drainage, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’emprise aéroportuaire. La faisabilité des solutions envisagées pour les réseaux d’évacuation et les bassins de rétention devra être vérifiée afin de prévenir les risques de surcharge et d’inondation et de garantir la continuité de l’exploitation.

Fluidifier les accès

La desserte de l’aéroport constitue un autre enjeu majeur. Le projet devra prévoir une organisation optimale de la circulation sur l’axe principal reliant l’aérogare passagers, en particulier lors des périodes de forte fréquentation. L’objectif est de limiter les risques de congestion et de maintenir une circulation fluide lors des grands événements.

Photo : Sun Group/CVN

Le Conseil recommande également d’étudier une liaison adaptée entre les zones hôtelières et l’aérogare, notamment pour répondre aux besoins de séjour de courte durée. Les normes et les surfaces foncières consacrées aux espaces d’hébergement devront être réexaminées.

La hauteur des bâtiments devra, quant à elle, être maîtrisée afin de préserver les servitudes aéronautiques et de garantir la sécurité des opérations aériennes.

Sur le plan juridique, les organismes concernés sont invités à actualiser les dispositions en vigueur et à compléter le dossier avec les données nécessaires sur l’état des infrastructures et l’avancement des travaux. Le projet devra notamment tenir compte des dispositions transitoires prévues par le Décret N°205/2026/ND-CP du 15 juin 2026 du gouvernement.

Pour la zone destinée au dépôt du réseau ferroviaire urbain, une nouvelle vérification devra être menée au regard des réglementations relatives au foncier, au ferroviaire et à l’aviation civile. Elle permettra de préciser les besoins en terrains et d’assurer la cohérence entre les différents plans et projets concernés.

Le Conseil d’évaluation a enfin demandé à l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam et au cabinet de conseil de prendre rapidement en compte l’ensemble des observations formulées, d’y apporter les explications nécessaires et de finaliser le dossier. Celui-ci devra ensuite être soumis au ministère de la Construction pour examen et approbation conformément à la réglementation.

Thao Nguyên/CVN