Nations unies

Plus de 800 soldats vietnamiens engagés dans les opérations de maintien de la paix

En dix ans de participation aux opérations de maintien de la paix, l'Armée populaire du Vietnam a envoyé plus de 800 officiers et soldats participer à des missions des Nations unies.

Dans la matinée du 22 mai, le Département du maintien de la paix du Vietnam (relevant du ministère de la Défense) a organisé une offrande d'encens au Mémorial des martyrs et des héros et une cérémonie d'hommage au Président Hô Chi Minh à l'occasion du 10e anniversaire de la Journée traditionnelle des Forces du maintien de la paix du Vietnam (mai 27 mai 2014 - 27 mai 2024).

Photo : VNA/CVN

Au cours de ses 10 années de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, l'Armée populaire du Vietnam a envoyé plus de 800 officiers et soldats professionnels déployés individuellement et en unités. Parmi ces officiers et soldats engagés, cinq équipes de l'hôpital de campagne de niveau 2 sont en Mission au Soudan du Sud, deux unités de l'équipe du génie à la Mission FISNUA, dans la zone d'Abyei et 114 officiers sont déployés individuellement.

Lors de la cérémonie d'hommage au Président Hô Chi Minh, le colonel Pham Manh Thang, directeur du Département vietnamien du maintien de la paix, a déclaré que les unités et officiers de l'Armée populaire du Vietnam avaient accompli avec succès et excellence les tâches qui leur avaient été confiées par leur commandant et par les Nations unies.

De nombreux officiers ont été évalués par les Nations unies à la fin de leur mandat comme ayant accompli avec succès leurs fonctions et ont reçu des certificats de mérite et des lettres de félicitations.

Tous les officiers commandant des missions au nom du Conseil de sécurité des Nations unies ont reçu des médailles pour la cause du maintien de la paix des Nations unies. Le nombre d’officiers vietnamiens accomplissant avec succès leurs tâches est bien supérieur à la moyenne des Nations unies et des autres pays envoyant des officiers et soldats aux missions onusiennes.

Par tous leurs efforts, les forces de maintien de la paix de l'Armée populaire du Vietnam ont assuré les tâches assignées avec professionnalisme, créativité et grande discipline, faisant excellente impression, tant auprès des commandants de Missions que de la communauté internationale et leurs collègues.

Les soldats aux bérets verts vietnamiens ont beaucoup aidé les autorités et les population locales, notamment en participant à la construction de routes, à la rénovation des salles de classe, à l’organisation de programme éducatifs bénévoles, au forage des puits d'eau pour des zones résidentielles et des écoles locales, à l’organisation de campagnes d’examens et de traitements médicaux, à des consultations de santé et à la distribution de médicaments gratuits.

Photo : VNA/CVN

Le Département vietnamien du maintien de la paix a eu l'honneur de se voir remettre l’Ordre de la défense de la Patrie de deuxième classe par le Président de la République. Il avait reçu à deux reprises l’Ordre de la défense de la Patrie de troisième classe. Pendant de nombreuses années consécutives, le ministre de la Défense nationale lui a par ailleurs remis le drapeau d'excellence de l'émulation. Le Département vietnamien du maintien de la paix est l'un des 10 collectifs exceptionnels ayant été sélectionnés et honorés à la Confédération générale du travail du Vietnam lors du 20e programme "Gloire du Vietnam".

Les contributions des forces de maintien de la paix du Vietnam au cours des dix dernières années ont fait rayonner les belles traditions culturelles du peuple vietnamien et les nobles qualités des "soldats de l'oncle Hô" auprès de la communauté internationale, des expatriés vietnamiens et d'autres nombreuses personnes, renforçant ainsi la position et le prestige du pays sur la scène internationale.

Le colonel Pham Manh Thang a affirmé que la force des "bérets verts" et de rester toujours engagés et absolument loyaux au Parti, à la nation, fidèles à l'armée et à la voie choisie par Oncle Hô, dignes d'être des messagers de la paix œuvrant à des activités de la plus haute importance politique et humanitaire à l’échelle internationale.

Xuân Lôc - Trân Thuong/CVN