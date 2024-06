Accord de dirigeants-clés de l'UE pour un deuxième mandat d'Ursula von der Leyen

Six dirigeants de pays européens, dont le Français Emmanuel Macron et l'Allemand Olaf Scholz, se sont mis d'accord mardi 25 juin pour soutenir un deuxième mandat de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

