À 18 ans, l'Indien Gukesh devient le plus jeune champion du monde d'échecs

Le joueur indien de 18 ans Dommaraju Gukesh a remporté jeudi 12 décembre la dernière partie longue des championnats du monde contre le tenant du titre chinois Ding Liren et devient ainsi le plus jeune joueur à remporter le titre le plus prestigieux des échecs.