Le Vietnam accélère la modernisation de son système de santé

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°72-NQ/TW du Bureau politique sur une percée dans la protection, les soins et l'amélioration de la santé de la population, de nombreuses localités vietnamiennes renforcent les soins de santé primaires, accélèrent la transformation numérique et développent des ressources humaines médicales de haute qualité. Ces efforts visent à bâtir un système de santé moderne, équitable, durable et centré sur les citoyens.

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Photo : VNA/CVN

Afin de garantir à chaque citoyen un accès à des services de santé de qualité dès le niveau de proximité, de renforcer la prévention précoce des maladies et de mieux répondre aux défis du vieillissement démographique, plusieurs localités ont adopté des programmes ambitieux visant à moderniser leur système de santé.

Une nouvelle impulsion pour les soins de santé

Dans la province de Quang Ninh, la mise en œuvre du Programme cible national sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035 marque une nouvelle étape dans le développement des soins de santé primaires associé à la transformation numérique. La province ambitionne que, d'ici à 2030, l'ensemble de la population dispose d'un dossier médical électronique permettant un suivi sanitaire tout au long de la vie. Toutes les stations sanitaires communales devraient également adopter le modèle du médecin de famille et utiliser des équipements de suivi de la santé à domicile. Les efforts portent également sur le renforcement de la médecine préventive dans les zones montagneuses, frontalières, insulaires et peuplées de minorités ethniques, ainsi que sur l'élargissement des programmes de dépistage prénatal et néonatal et de prise en charge des personnes âgées.

La province de Lang Son concentre également ses efforts sur le renforcement de la médecine préventive, des soins de santé de proximité et de l'application des sciences et des technologies dans les services de santé. À partir de 2026, les habitants bénéficieront gratuitement d'un bilan de santé ou d'un dépistage au moins une fois par an et disposeront d'un dossier médical électronique. La province s'est fixé pour objectif de porter l'espérance de vie moyenne à 75,5 ans d'ici à 2030, tout en maintenant les taux de couverture vaccinale et d'assurance maladie au-delà de 95%.

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De son côté, Hô Chi Minh-Ville, qui dispose du plus important réseau de santé du pays, poursuit le développement d'un système de santé à plusieurs niveaux, garantissant une prise en charge continue allant de la prévention au traitement et à la réadaptation. La ville accélère le déploiement des dossiers médicaux électroniques, des consultations à distance et d'une base de données médicale commune afin d'améliorer la qualité des soins et de répondre aux besoins croissants de la population.

Les investissements consacrés aux soins de santé primaires, conjugués à la transformation numérique et à la modernisation des modèles de prise en charge, constituent ainsi un levier essentiel pour concrétiser les objectifs de la Résolution 72 et construire un système de santé centré sur les citoyens.

Développer des ressources humaines médicales de qualité

Parallèlement au renforcement des infrastructures sanitaires, le développement des ressources humaines est considéré comme un facteur déterminant pour la réussite de la Résolution 72. De nombreuses localités restent confrontées à une pénurie de personnels médicaux, notamment au niveau des soins de santé primaires.

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Après la mise en place du modèle d'administration locale à deux niveaux, la province de Gia Lai fait partie des territoires les plus touchés par cette pénurie. Le nombre de stations sanitaires a fortement diminué tandis que la population desservie par chaque établissement a considérablement augmenté. La province manque actuellement de près de 500 professionnels de santé et doit également faire face à des insuffisances en matière d'infrastructures, d'équipements médicaux et de technologies de l'information. Pour remédier à cette situation, les autorités locales mettent en œuvre des mesures visant à attirer, former et perfectionner les personnels de santé, à renforcer l'appui des établissements de niveau supérieur et à proposer des mécanismes spécifiques en faveur des zones montagneuses et reculées.

Plusieurs localités accordent également une attention particulière à la montée en compétences des professionnels de santé à travers la formation spécialisée, le transfert de technologies et le renforcement de la coopération internationale. Dans la province de Cà Mau, les autorités développent notamment la télémédecine et les programmes de formation afin d'améliorer les capacités des équipes médicales de proximité.

À Dà Nang, la coopération avec l'organisation internationale Orbis constitue un exemple remarquable de partenariat international. Plus de vingt experts issus de sept pays y ont assuré la formation de plus de 230 médecins, infirmiers et professionnels de l'ophtalmologie grâce à des activités de pratique clinique, de transfert de technologies et de perfectionnement professionnel. Cette initiative contribue à renforcer les compétences des équipes médicales vietnamiennes et à élargir l'accès de la population à des services ophtalmologiques de haute qualité.

Du renforcement des soins de santé primaires au développement des ressources humaines, en passant par la transformation numérique et la coopération internationale, les localités vietnamiennes multiplient les initiatives pour améliorer la qualité des services de santé. Ces efforts contribuent à la mise en œuvre de la Résolution N°72-NQ/TW et à l'édification d'un système de santé moderne, équitable, durable et résolument centré sur les citoyens.

VNA/CVN