À Dông Nai, les investissements directs étrangers changent de modèle

Passer d’une logique d’attraction des investissements fondée sur les limites administratives à une stratégie privilégiant les grappes d’activités, les chaînes de valeur et les écosystèmes d’innovation, tout en renforçant la gouvernance sur l’ensemble du cycle de vie des projets : telle est l’orientation clé de Dong Nai (Sud) pour sa nouvelle phase d’attraction des investissements directs étrangers (IDE).

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Photo : VNA/CVN

Conformément à la Résolution No10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, la localité privilégie désormais la valeur ajoutée et les technologies de pointe plutôt que le simple remplissage des zones industrielles.

Fortement industrialisée, Dông Nai a planifié 89 zones industrielles (ZI), couvrant 43.386 hectares, pour la période 2021-2030, dont 44 sont déjà opérationnelles. À ce jour, ses zones industrielles, économiques et de haute technologie ont attiré 2.813 projets en provenance de 45 pays et territoires, dont 1.966 projets d’IDE représentant un capital enregistré de 38,5 milliards de dollars. En incluant les projets implantés hors des ZI, Dông Nai compte 2.303 projets d’IDE en activité, pour un capital total de 46,7 milliards de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2026, la ville a attiré 2,341 milliards de dollars d’IDE.

Selon Pham Viêt Phuong, vice-président responsable du Comité de gestion des ZI et zones économiques de Dông Nai, la ville modernise sa gestion de l'IDE axée sur les resultats. Pour les projets stratégiques, un ensemble d'indicateurs numérisés est suivi : capital déboursé, efficacité foncière, niveau technologique, empreinte énergétique, activités de R&D, transferts technologiques, taux d'approvisionnement local, emplois et contributions budgétaires. Les entreprises performantes bénéficient d'un soutien prioritaire.

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Lors d’un récent forum économique privé organisé à Dông Nai, Dang Hông Anh, président de l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, a souligné que l’enjeu résidait désormais dans une meilleure organisation des chaînes de valeur, l’augmentation de la part des fournisseurs locaux et le renforcement de l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les réseaux d’approvisionnement mondiaux.

Nguyên Van Ut, président du Comité populaire municipal, a confirmé que Dông Nai accordait la priorité aux hautes technologies, à l’innovation, à la transformation numérique, à l’économie verte et aux centres de recherche et développement (R&D).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution No10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Bureau politique, la ville réorganise ses ressources afin d’attirer des investisseurs stratégiques mondiaux, de grands groupes technologiques dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l’aérospatiale, les technologies quantiques, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, l’intelligence artificielle (IA) et le cloud. Parallèlement, Dông Nai renforce le filtrage des projets à forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée, énergivores ou susceptibles de générer une forte pollution.

Dông Nai évolue désormais vers un modèle intégré incluant industrie, services, logistique et innovation, connecté à l'aéroport international de Long Thành, aux ports maritimes et aux infrastructures numériques. La ville développe actuellement la Zone de technologie numérique de Long Thành (119 ha) axée sur les puces et l'IA, la Zone d'innovation de Binh An (300 ha) dédiée aux startups et essais technologiques, ainsi que la Zone scientifique et technologique de Dông Xoài (200 ha) pour la formation, la recherche et la production. Les ZI existantes sont restructurées vers des modèles écologiques, intelligents et circulaires afin de faire de Dông Nai un pôle de croissance multifonctionnel connecté à l'échelle mondiale.

VNA/CVN