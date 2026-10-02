Renforcer le marché des capitaux pour les besoins de financement à long terme

Dans le cadre de la 31 e Assemblée générale annuelle du Forum asiatique des valeurs mobilières, les intervenants ont discuté, le 2 octobre, lors d’une session consacrée à l’investissement au Vietnam, des orientations de développement du marché des capitaux vietnamien pour la période 2026-2030.

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Photo : VNA/CVN

Selon Vu Thi Chân Phuong, présidente de la Commission d’État des valeurs mobilières, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, qui nécessitera d’importants capitaux pour soutenir la croissance, développer les infrastructures, assurer la transition énergétique et promouvoir les hautes technologies et les nouvelles industries. Dans ce contexte, le marché des capitaux est appelé à jouer un rôle accru dans le financement à moyen et long termes de l’économie, tout en reliant les flux de capitaux nationaux et internationaux.

La capitalisation boursière des deux places boursières vietnamiennes atteint actuellement environ 404 milliards de dollars, soit 81,7% du PIB. Depuis le début de l’année, la valeur quotidienne moyenne des transactions sur actions avoisine un milliard de dollars. Fin septembre 2026, le pays comptait près de 13,9 millions de comptes-titres.

Vu Thi Chân Phuong a indiqué que le Vietnam poursuivrait dans les prochaines années l’amélioration du cadre juridique et réglementaire, de la transparence de l’information et de la gouvernance d’entreprise. Il entend également améliorer la qualité et la diversité des produits, élargir la base d’investisseurs et faciliter l’accès des investisseurs internationaux au marché.

S’exprimant lors du forum, Tina Khan, économiste en chef de la Banque mondiale pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos, a estimé que l’enjeu pour le Vietnam dans les années à venir ne serait pas seulement de maintenir une croissance élevée, mais aussi d’en améliorer la qualité. Elle a identifié trois priorités pour le marché des capitaux : diversifier la base d’investisseurs institutionnels ; améliorer la liquidité et les mécanismes de formation des prix et développer le marché secondaire ; renforcer les infrastructures, les systèmes de compensation, la transparence de l’information et la notation de crédit.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hoang Duong, vice-président de la Commission d’État des valeurs mobilières, a indiqué que le Vietnam visait une croissance annuelle moyenne du PIB supérieure à 10% au cours des cinq prochaines années. Les besoins totaux d’investissement de l’ensemble de l’économie pour la période 2026-2030 sont estimés à 38,5 millions de milliards de dôngs. Le budget de l’État devrait en couvrir environ 8,5 millions de milliards, soit 20%, le reste devant provenir du secteur privé et des capitaux internationaux.

Selon Nguyên Hoàng Duong, le marché des capitaux et le marché boursier devraient contribuer à hauteur d’environ 10 millions de milliards de dôngs, soit en moyenne 2 millions de milliards par an. Les fonds levés sur le seul marché boursier devraient atteindre 5,4 millions de milliards de dôngs au cours des cinq prochaines années, soit plus du double du montant mobilisé entre 2020 et 2025.

D’ici 2030, la Commission d’État des valeurs mobilières vise à porter les actifs détenus par les investisseurs étrangers à environ 15% du PIB et l’actif net total des fonds à environ 5% du PIB, tandis que les actifs des fonds de pension devraient progresser en moyenne de 11,5% par an. Elle entend également maintenir le classement du Vietnam par FTSE Russell et remplir, d’ici 2030, les critères permettant d’accéder au statut de marché émergent de MSCI et à une catégorie supérieure de marché émergent de FTSE Russell.

Nguyên Hoàng Duong a souligné que le marché boursier vietnamien, récemment reclassé, avait besoin de temps pour s’adapter à une nouvelle base d’investisseurs. Le Vietnam entend devenir une destination sûre, efficace, fiable et durable pour les flux de capitaux régionaux et mondiaux.

VNA/CVN