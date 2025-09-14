La VNA célèbre ses 80 ans et reçoit l’Ordre de Hô Chi Minh

Le 14 septembre au matin, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a organisé, à son siège, la cérémonie solennelle de réception de l’Ordre de Hô Chi Minh (troisième attribution) et de célébration du 80ᵉ anniversaire de sa fondation (15 septembre 1945 - 15 septembre 2025).

>> Exposition des réalisations nationales : le stand de la VNA séduit la jeunesse

>> L'Agence Vietnamienne d'Information : nouvelle ère, nouvelle ambition

>> La VNA, pilier du journalisme révolutionnaire vietnamien, célèbre ses 80 ans

>> L’Agence Vietnamienne d’Information : 80 ans aux côtés de la nation

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que d’autres dirigeants du Parti et de l’État, de représentants de différents organes centraux, de générations successives de dirigeants, journalistes, techniciens de la VNA, de familles de journalistes - martyrs, et de nombreux correspondants étrangers.

Photo : VNA/CVN

Photos : VNA/CVN

Contribuer à écrire l’épopée de la Patrie

Dans son discours, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a rappelé que le 15 septembre 1945, depuis la station radio de Bach Mai, "Việt Nam Thông tấn xã" (aujourd’hui Thông tấn xã Việt Nam - VNA) diffusa au monde entier la Déclaration d’indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam en trois langues : vietnamien, anglais et français. Depuis, le 15 septembre est devenu le Jour traditionnel de l’agence nationale d’information.

Durant huit décennies de construction et de développement, la VNA a toujours bénéficié de l’attention particulière du Parti, des instructions du Gouvernement et de l’affection du peuple. Les conseils du Président Hô Chi Minh ont guidé les journalistes de l’agence, qui ont surmonté toutes les difficultés, affronté les bombes et les balles pour maintenir le flux continu de l’information.

Pendant les périodes les plus dures, aucun champ de bataille n’était dépourvu de correspondants de "Việt Nam Thông tấn xã" et de l’Agence de presse de libération. Près de 260 journalistes et techniciens sont tombés sur les champs de bataille du Nord au Sud et lors de missions internationales, représentant plus de 25% du personnel de l’agence durant la guerre et plus de la moitié du nombre total de journalistes - martyrs du pays.

Photos : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

En temps de paix, la VNA a continué à refléter de manière vivante le développement du pays. Avec ses réalisations exceptionnelles, l’agence a été trois fois honorée du titre de Héros : Héros du Travail à la période du Renouveau (2001), Héros des Forces armées populaires (2005) et Héros des Forces armées populaires décerné à l’Agence de presse de libération (2020). Les œuvres journalistiques de ses correspondants ont reçu le Prix Hô Chi Minh, le Prix d’État en littérature et arts et de nombreux prix journalistiques nationaux et internationaux.

La directrice générale Vu Viêt Trang a souligné que face aux exigences de la nouvelle situation, la VNA poursuit son innovation, en affirmant son rôle en tant que source officielle, exacte, fiable et diversifiée pour les médias et le public, au Vietnam comme à l’étranger.

Saisissant les tendances de la communication numérique, la VNA a mis en place un écosystème numérique complet, appliquant les technologies modernes et l’intelligence artificielle à la gestion, à la production et à la diffusion de l’information, optimisant ainsi ses ressources et améliorant la qualité. Ses rédactions sont régulièrement bien classées dans le processus de transformation numérique.

Chargée par le Parti et l’État, la VNA diffuse depuis des années des informations écrites et visuelles en 12 langues de minorités ethniques à destination des régions reculées, transmettant à temps les lignes directrices et politiques du Parti et de l’État.

Lors d’événements majeurs du pays, la VNA a joué le rôle de fournisseur principal ou unique d’informations et d’images, contribuant à la lutte contre les informations erronées et hostiles, et à la stabilité socio-politique.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

En tant que centre d’information stratégique du Parti et de l’État, ses bulletins et documents de référence servent efficacement la direction et l’élaboration des politiques. Ses analyses et prévisions ont apporté une contribution importante à la lutte sur le front de l’information et de la communication.

Organe national de presse pour l’information extérieure, la VNA continue de promouvoir l’image d’un Vietnam dynamique, moderne et activement intégré au monde. Elle entretient des relations de coopération avec plus de 40 agences internationales et siège au Comité exécutif de l’Organization of Asia-Pacific News Agencies (OANA - Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique, qui représente 40% du flux mondial d’informations. Ses informations multilingues sont largement diffusées, contribuant à rehausser le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Assurer le flux d’informations officielles

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, née et développée avec la nation, la VNA avait toujours affirmé son courage, sa détermination et son sacrifice pour écrire l’épopée du Parti, de la Patrie et de ses propres journalistes.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a adressé ses félicitations, ses salutations et ses remerciements aux dirigeants, journalistes, techniciens, employés de la VNA de toutes les époques, ainsi qu’aux familles de journalistes – martyrs et blessés de guerre.

Il a demandé à la VNA de continuer à se renouveler pour se développer à la hauteur de l’époque, d’affirmer son rôle en tant qu’organe d’information stratégique et fiable du Parti et de l’État, de suivre de près l’évolution de la situation nationale et internationale, de collecter et d’analyser les informations, d’évaluer et de prévoir avec précision la situation, de fournir des bulletins de valeur, servant même de base de consultation pour les décisions du Parti et de l’État. L’information doit être exacte, objective, humaniste et utile pour le pays et le peuple.

Photos : VNA/CVN

Il a insisté sur la nécessité pour les journalistes de la VNA de cultiver une solide fermeté politique, d’être fidèles à l’idéal révolutionnaire, de maintenir leur éthique et leur intégrité, de résister aux tentations matérielles et de toujours se tenir du côté de la justice et du progrès, en utilisant leur plume pour défendre le bien et combattre le mal.

Face à la transformation numérique et à la concurrence mondiale, le secrétaire général a demandé à la VNA de poursuivre l’innovation, d’appliquer les technologies modernes, de maîtriser les plateformes numériques, l’intelligence artificielle et les mégadonnées ; d’être vigilante face aux fausses informations, d’améliorer les compétences professionnelles pour identifier et traiter rapidement les informations erronées, et de fournir en temps utile des contenus essentiels au Parti, à l’État et au système médiatique.

Photos : VNA/CVN

Il a souligné la nécessité d’améliorer la construction de bases de données journalistiques, incluant un centre d’information documentaire et une photothèque nationale, constituant une base importante pour développer le journalisme de données et de création, et contribuant à former la "mémoire commune" de la nation.

Il a également demandé d’élargir la coopération internationale, afin d’élever la position de la VNA dans la région et le monde ; de promouvoir l’image du Vietnam, de sa culture et de son peuple ; et de coopérer avec les partenaires pour créer des produits d’information positifs diffusés sur les plateformes mondiales.

Le secrétaire général a recommandé de réorganiser les structures internes pour améliorer l’efficacité et les conditions de travail, et d’accorder une attention particulière au recrutement et à la formation de jeunes talents, afin de poursuivre la tradition glorieuse de la VNA.

Il a affirmé que les 80 années d’histoire avaient démontré qu’en temps de guerre comme de paix, les journalistes de la VNA avaient toujours montré une solide fermeté politique, l’esprit de dévouement et le sacrifice pour le Parti, l’État et le peuple.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a remis l’Ordre de Hô Chi Minh à la VNA, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Il a également, avec d’autres dirigeants du Parti et de l’État, inauguré le portail du XIVᵉ Congrès national du Parti à l’adresse : https://daihoidang.vn

Le portail est disponible en six langues (vietnamien, anglais, français, russe, chinois et espagnol) et présente cinq formats d’information (texte, photo, vidéo, infographie, données), couvrant l’actualité, des analyses approfondies et des dossiers documentaires des 13 congrès précédents, en vue du 14ᵉ Congrès national du Parti.

Auparavant, le secrétaire général Tô Lâm et les dirigeants avaient visité l’exposition "La VNA : 80 ans aux côtés du pays" et signé le Livre d’or traditionnel de l’agence.

Photo : VNA/CVN

Photos : VNA/CVN

VNA/CVN