24 Heures motos: Yamaha en pole au Mans, Suzuki à ses trousses

Avantage Yamaha : la moto N°7 du YART s'élancera en tête des 24 Heures du Mans motos samedi devant sa première rivale, la Suzuki N°1 du SERT, dans une 48 e édition qui s'annonce indécise et pluvieuse sur le légendaire circuit sarthois.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'an dernier, les honneurs étaient revenus au Yoshimura SERT qui avait offert à Suzuki un 15e succès record en Sarthe, avec ses pilotes franco-britanniques Gregg Black, Etienne Masson et Dan Linfoot (blessé et remplacé par le Japonais Cocoro Atsumi ce week-end).

L'équipe franco-japonaise entend bien remporter dimanche 20 avril une deuxième victoire de rang sur la célèbre course de motos pour faire honneur à son statut de numéro 1. Si sa rivale, la Yamaha N°7 Yamaha Austria Racing Team (YART), s'écarte de sa trajectoire - car, pour l'heure, c'est elle qui lui vole la vedette.

Troisième des "24 Heures" l'an dernier, la disette n'a que trop duré pour le YART. L'équipe autrichienne ne s'est plus imposée au Mans depuis 2009 et ce en dépit de quatre pole positions glanées entre 2020 et 2024.

Elle partira encore en tête de cette nouvelle édition après avoir dominé jeudi 17 avril et vendredi 18 avril les essais qualificatifs, s'offrant au passage le record du tracé Bugatti, au nez et à la barbe... de la Suzuki N°1.

"On a vu par le passé qu'être en pole, ça ne s'est pas toujours très bien terminé pour nous, se rassure Gregg Black, et chaque fois que nous étions deuxièmes au départ, on a gagné".

Le Français, un temps recordman du circuit vendredi 18 avril, a rapidement été délogé de son piédestal par l'Allemand Marvin Fritz, du YART.

Mathieu Kassovitz au départ

Sur le papier, si les deux machines japonaises sont favorites pour la victoire, elles sont loin d'être intouchables, car le plateau est dense.

Au total, 53 équipages - dont 18 dans la catégorie reine et 31 en Superstock, où s'alignent des engins plus proches de la série - s'élanceront sur le circuit Bugatti.

Le départ sera donné par l'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz à 15h00 (13h00 GMT). Les équipes s'élanceront "à l'ancienne", en courant casqués d'un côté de la piste vers l'autre où leurs motos seront placées en épi.

La Honda N°4 du Tati Team partira troisième, devant la BMW N°37 du Motorrad World Endurance Team, quatrième.

Photo : AFP/VNA/CVN

Aux avant-postes lors des essais de pré-saison, le constructeur allemand est apparu plus en retrait lors des essais qualificatifs.

"Nous avons eu quelques problèmes", a reconnu le manager du Motorrad World Endurance Team, Werner Daemen, qui espérait être "dans le Top 3". "Nous avons essayé des réglages différents, mais nous allons repasser à ceux des essais", a-t-il encore dit.

Face à la meute habituelle des constructeurs nippons, BMW - seul représentant non japonais parmi les constructeurs engagés dans l'élite - veut être la première marque européenne à remporter les 24 Heures motos. Depuis la première édition en 1978, le palmarès est un monopole japonais sur le tracé manceau.

"L'année dernière, nous étions deuxièmes et l'année précédente, troisièmes. Nous espérons maintenant gagner Le Mans", aspire le dirigeant belge.

Jusqu'à dimanche 20 avril, les pilotes seront confrontés à des températures relativement fraîches et de la pluie, attendue au départ. De quoi pimenter la ronde de 24 heures dès l'extinction des feux ?

AFP/VNA/CVN