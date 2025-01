2024 : une année marquante pour le développement de la santé au service des patients

En 2024, le système de santé vietnamien a enregistré des progrès significatifs dans le renforcement des infrastructures, l’application de technologies avancées et l’accélération des réformes administratives. La politique de "mettre le patient au centre" a continué d’être mise en œuvre, contribuant à améliorer la qualité des services de santé et donc la satisfaction des patients.

L'année dernière a connu le développement continu du réseau de soins avec un total de 1.645 hôpitaux à travers le pays, dont 384 non publics. Le système de télémédecine et le réseau d’hôpitaux satellites ont été élargis, bénéficiant à des millions de patients. Plus de 170 millions de consultations ambulatoires et 17 millions d’hospitalisations ont été effectuées.

Le système de santé a mis en œuvre de nombreuses techniques médicales avancées, notamment dans les domaines de la greffe d’organes et de l’intervention cardiaque fœtale. Grâce à la promotion du don de sang et de tissus, le nombre de donneurs a considérablement augmenté par rapport à 2023, avec des résultats impressionnants notamment pour les dons d’organes de personnes en état de mort cérébrale.

En 2024, le Département de gestion des soins médicaux a publié une liste des techniques médicales et des politiques liées aux tarifs des services de santé, garantissant des ressources financières pour les réinvestissements et l’acquisition d’équipements médicaux. Les procédures d’évaluation et d’autorisation des hôpitaux ont également été accélérées, réduisant les délais d’attente et augmentant l’efficacité opérationnelle.

La transformation numérique du secteur de la santé, portée par des solutions innovantes comme les paiements sans numéraire, les dossiers médicaux électroniques, l’interconnexion des résultats d’analyses et le carnet de santé électronique VNeID, a profondément modifié les pratiques et amélioré l'expérience des patients.

Les réformes administratives ont été renforcées, notamment dans la délivrance de licences ou de certificats professionnels via les services publics en ligne, réduisant le temps et les efforts nécessaires pour les professionnels de santé.

Perspectives pour 2025

En 2025, le secteur de la santé continuera d’appliquer la vision "placer le patient au centre", en intensifiant la transformation numérique, en améliorant la qualité des services et en augmentant la satisfaction des patients. Des critères de qualité plus élevés seront établis pour publier les évaluations des hôpitaux, augmentant ainsi la transparence et le choix pour les citoyens.

Il s'attachera à mettre en œuvre des normes de qualité rigoureuses dans les hôpitaux, tout en réduisant la surcharge hospitalière grâce à des mesures coordonnées et en renforçant les capacités de réhabilitation et le nombre de lits, en particulier dans le secteur privé. En parallèle, l'interconnexion des résultats d'analyses permettra de garantir une prise en charge plus fluide et plus efficace des patients, en évitant les répétitions d'examens.

La transformation numérique restera au cœur des priorités, avec des initiatives telles que l’élargissement de l’utilisation du carnet de santé électronique, la finalisation des dossiers médicaux électroniques et la généralisation des paiements sans numéraire à l’échelle nationale. La gestion des informations et des données médicales sera systématisée et optimisée pour accroître l’efficacité des opérations.

