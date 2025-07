1.180 décès liés à la chaleur en deux mois en Espagne : un expert appelle à protéger les personnes âgées

"La principale menace est que la chaleur excessive et extrême tue. Elle a des conséquences graves sur la santé, en particulier pour les personnes âgées, dont beaucoup vivent seules et souffrent de maladies chroniques", a-t-il averti.

Ses remarques interviennent dans un contexte d'augmentation troublante des décès liés à la chaleur à travers l'Espagne. Selon le ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique, 1.180 personnes sont en effet décédées du fait des températures élevées entre le 16 mai et le 13 juillet, soit une augmentation stupéfiante de 1.300% par rapport à la même période de l'année dernière, quand 114 décès avaient été enregistrés.

M. Martin-Vide a souligné que de nombreux Espagnols âgés vivaient seuls dans des habitations mal isolées et sans climatisation, et il a demandé des mesures urgentes, notamment des visites régulières de travailleurs sociaux et de la santé, pour s'assurer que ces personnes âgées restent hydratées et vivent dans des conditions sûres pendant les vagues de chaleur.

Les données gouvernementales renforcent ses préoccupations, le ministère ayant indiqué que 95% des victimes avaient plus de 65 ans et que 59,2% étaient des femmes.

L'intensité et la durée de la vague de chaleur de cet été en Espagne ont été sans précédent. Au cours de la première semaine de juillet, les décès liés à la chaleur ont augmenté de 47% par rapport à l'ensemble du mois de juin. Les températures dans certaines parties du pays ont atteint 40 degrés Celsius, déclenchant 76 alertes rouges à la chaleur extrême, une augmentation spectaculaire par rapport à zéro pendant la même période de 2024.

Les régions les plus touchées par les fortes températures se situent dans le Nord, en particulier la Galice, La Rioja, les Asturies et la Cantabrie.

Parallèlement, AEMET, le Bureau météorologique espagnol, a enregistré une température nationale moyenne de 23,6 degrés Celsius en juin, soit 0,8% de plus que le maximum historique précédent établi en 2017. Il prévoit aussi que le mois de juillet se poursuivra sur cette tendance de chaleur extrême, avec une probabilité de 70% que la température mensuelle moyenne dépassera les normes historiques.

M. Martin-Vide s'est dit d'accord avec les prévisions d'AEMET, notant que "les températures actuelles ressemblent à celles des années les plus chaudes d'août, pas (ce qui est généralement attendu) de juin ou juillet".

