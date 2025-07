E-cigarettes : la FDA autorise Juul à vendre ses produits aux États-Unis

Le fabricant américain de cigarettes électroniques Juul Labs a annoncé jeudi avoir reçu l’autorisation de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques) pour commercialiser plusieurs de ses produits aux États-Unis, dont son dispositif principal et des capsules aromatisées au menthol.

Dans un communiqué, Juul a précisé avoir fourni plus de 110 études scientifiques dans le cadre de sa demande déposée en 2020. La FDA a jugé que le système Juul était "approprié pour la protection de la santé publique", critère nécessaire pour obtenir une autorisation de mise sur le marché.

Retour sur une période agitée

En juin 2022, la FDA avait interdit la vente des produits Juul aux États-Unis, décision suspendue peu après par une cour d’appel. Depuis, les produits étaient restés disponibles sous condition en attendant une évaluation approfondie. Celle-ci étant désormais achevée, Juul est autorisé à vendre ses produits aux États-Unis.

Selon une porte-parole du ministère de la Santé, l’autorisation concerne cinq produits : le dispositif Juul lui-même, et quatre capsules (deux arômes : tabac de Virginie et menthol, en deux dosages de nicotine, 3% et 5%).

Juul a qualifié cette décision d’étape majeure, qui lui permettra aussi de soumettre de nouvelles demandes de commercialisation pour son nouveau dispositif Juul2 et pour d’autres arômes.

Une surveillance accrue

Le menthol est un arôme controversé, souvent considéré comme une porte d’entrée dans le tabagisme, notamment chez les jeunes. Toutefois, les études présentées par Juul ont montré qu’un nombre significatif d’adultes abandonnaient la cigarette traditionnelle pour passer à la vape au tabac ou au menthol.

Malgré cette approbation, la FDA insiste : l’autorisation ne signifie pas que ces produits sont sûrs ni qu’ils sont recommandés. L’agence a précisé qu’elle surveillera de près les efforts de Juul pour éviter toute exposition des jeunes à son marketing, une problématique au cœur des polémiques passées.

Juul a déjà été accusé d’avoir ciblé les jeunes consommateurs, notamment à travers des arômes attractifs et des campagnes publicitaires agressives. En avril 2023, l’entreprise a accepté de payer 462 millions de dollars à six États américains et à la capitale Washington pour régler des poursuites liées à ces pratiques.

Quelques mois plus tôt, elle avait déjà versé 438,5 millions de dollars à 34 États et territoires. Au total, plusieurs milliers de plaintes ont été déposées à son encontre, aboutissant à de lourdes sanctions financières et à des restrictions marketing strictes.

