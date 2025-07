Pakistan : 54 morts en 24 heures dans des pluies torrentielles en pleine mousson

Ces fortes précipitations ont provoqué des crues soudaines et l’effondrement de maisons, notamment dans la province du Pendjab, la plus peuplée du pays.

Depuis mercredi 16 juillet, plusieurs régions du Pendjab, situé à l’est et frontalier de l’Inde, subissent des pluies continues, causant des inondations dévastatrices. "Ces dernières 24 heures, 54 personnes sont mortes et 227 ont été blessées à travers le pays, le Pendjab enregistrant le plus de victimes", a précisé l’Autorité de gestion des catastrophes, qui établit ce bilan à 08h00 jeudi 17 juillet.

Depuis le début de la saison des pluies, environ 180 personnes, dont une soixantaine d’enfants, ont perdu la vie et 500 autres ont été blessées. La majorité des décès est due à l’effondrement de toits ou de murs de maisons, aux crues soudaines et à des électrocutions.

Des habitants piégés par les eaux

Près de Rawalpindi, ville située à une vingtaine de kilomètres d’Islamabad, plusieurs évacuations ont été organisées, mais certains habitants sont restés piégés par la montée rapide des eaux au petit matin. "Les enfants criaient à l’aide et les femmes se réfugiaient sur les toits, agitant leurs voiles et suppliant d’être secourues", témoigne Tariq Mehbood Bhatti, un agriculteur local.

Les opérations de sauvetage ont été difficiles, car le courant violent déviait les embarcations. Après trois heures d’efforts, les secouristes ont réussi à sauver plus de 20 personnes, un "exploit" salué par les habitants. Les autorités locales ont décrété un jour férié pour encourager la population à rester à domicile.

Face à la situation, les autorités recommandent aux résidents des zones à risque de préparer des kits de survie avec nourriture, eau et médicaments pour trois à cinq jours. Le service météorologique national met en garde contre la persistance de fortes pluies et le risque de nouvelles crues dans les prochaines 48 heures.

Un pays très vulnérable au changement climatique

Le Pakistan est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique, subissant de plus en plus fréquemment des événements météorologiques extrêmes. En mai dernier, 32 personnes étaient mortes dans des tempêtes violentes, avec plus de 150 blessés. Le pays a également connu des épisodes inhabituels, comme des tempêtes de grêle d’une intensité sans précédent.

La mousson d’été, qui s’étend de juin à septembre et apporte 70 à 80% des précipitations annuelles en Asie du Sud, est essentielle à la subsistance de millions d’agriculteurs dans une région peuplée d’environ deux milliards d’habitants.

Cependant, le Pakistan peine encore à se remettre des inondations catastrophiques de 2022. Ces dernières avaient touché près d’un tiers du pays, affectant plus de 33 millions de personnes, avec environ 1.700 morts et la destruction massive de récoltes.

