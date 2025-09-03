Quang Ninh

Yên Tu : une saison touristique au cœur d’un site inscrit à l’UNESCO

Avec la reconnaissance récente du complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac au patrimoine mondial de l’UNESCO, la province de Quang Ninh inaugure une nouvelle étape de son développement touristique. Pour marquer l’événement, la commune de Yên Tu lancera en septembre 2025 la première édition du Festival d’automne de Yên Tu, placé sous le thème "Sac thu Thiên dinh" (Les couleurs méditatives de l’automne).

S’étendant de septembre à décembre, cette manifestation culturelle et spirituelle se veut bien plus qu’une simple attraction touristique. Elle traduit la volonté locale de façonner l’image d’un Yên Tu paisible, empreint de la tradition bouddhique Truc Lâm, fondée au XIIIᵉ siècle par l’empereur Trân Nhân Tông.

Découvrir le patrimoine - Partager l’excellence

Pour la première fois, la commune de Yên Tu organise un festival d’automne à grande échelle, pensé pour stimuler la fréquentation en basse saison. Les organisateurs souhaitent, à travers une programmation riche, diffuser la philosophie du roi-moine Trân Nhân Tông : "Cư trần lạc đạo" (Vivre dans le monde tout en pratiquant la voie) et "Hòa quang đồng trần" (Partager la lumière au sein du monde), et transformer ces valeurs en expériences touristiques uniques.

"Ce festival incarne notre ambition de faire de Yên Tu un pôle culturel et spirituel vivant toute l’année", explique Mạc Xuân Tu, vice-président du Comité populaire de la commune.

Événement phare de cette première édition, l’Ultra Trail Yên Tu 2025 se tiendra les 5 et 6 septembre. Avec pour slogan "Découvrir le patrimoine - Partager l’excellence", la course devrait attirer des milliers d’athlètes vietnamiens et internationaux.

Au-delà de l’effort physique, le tracé propose une plongée dans l’univers spirituel du site. Les participants parcourront quatre distances - 5km, 15km, 25km et 50km - en franchissant des lieux emblématiques comme la pagode Giai Oan, la pagode Hoa Yên ou encore le sommet sacré de la pagode Dông.

Grâce à un dispositif de chronométrage électronique moderne et une organisation professionnelle, la compétition offrira des récompenses attrayantes et des expériences inédites aux coureurs.

Culture et méditation

En parallèle de l’épreuve sportive, une série d’activités culturelles et spirituelles animera Yên Tu tout au long de l’automne. Dès la fin septembre, visiteurs et pèlerins pourront assister à la Nuit du village de Nuong, avec chants xâm, danses traditionnelles et lâchers de lanternes, ou encore découvrir des spectacles artistiques tels que Diệu âm Yên Tu son et Tinh hoa van hoa Viêt.

Des circuits thématiques inviteront également à la contemplation et à la découverte : "Sur les pas du roi-moine", "L’aube à la pagode Dông"… Sans oublier les jeux populaires, la gastronomie végétarienne et un marché traditionnel recréant l’ambiance d’antan.

Le festival se conclura en décembre 2025 par une cérémonie commémorative du 717ᵉ anniversaire du nirvana de Trân Nhân Tông, organisée par l'antenne de l'Église bouddhique du Vietnam dans la province de Quang Ninh.

Avec ce nouveau rendez-vous, conjuguant sport, culture et spiritualité, les autorités espèrent poser un jalon décisif pour faire de Yên Tu un centre majeur du tourisme méditatif et patrimonial, à la hauteur de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

