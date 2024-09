Yagi : nécessité d'un soutien à long terme pour stabiliser la vie des habitants

En réponse à l'appel du présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, de nombreux organismes, entreprises, organisations et particuliers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont apporté leur soutien par l'intermédiaire du Comité central de secours.

>> Des Vietnamiens à l'étranger continuent à soutenir les victimes du typhon Yagi

>> Le PM indique six “fondements” pour surmonter les conséquences du typhon Yagi

>> Une campagne de dons lancée au Laos pour soutenir les victimes du typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

À 17h00 le 15 septembre, des particuliers et des collectifs du pays et de l'étranger ont fait don de plus de 1.094 milliards de dôngs (44,4 millions d'USD) au Comité central de secours du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour venir en aide aux personnes touchées par le typhon Yagi.

Le Comité central de secours a déclaré qu'il avait procédé les 12 et 13 septembre à une première allocation dans 20 localités touchées par le typhon, et que la deuxième allocation serait mise en œuvre le 16 septembre en fonction du niveau de dégâts des localités.

Le comité continue de mettre à jour et de divulguer publiquement la liste des particuliers et des collectifs qui ont fait des dons, a-t-il déclaré.

La vice-présidente du Comité central du VFF, Truong Thi Ngoc Anh, a déclaré que par l'intermédiaire des comités du FPV dans les localités et les organisations, le Comité central du FPV transférerait directement les fonds donnés aux zones touchées, permettant aux personnes touchées de faire face aux conséquences du typhon et des inondations.

Au-delà de la valeur matérielle, le soutien est porteur de sentiments et de solidarité envers les personnes touchées par les catastrophes naturelles, a-t-elle déclaré.

Elle a estimé qu'en plus du soutien immédiat, il est désormais temps d'envisager une assistance à long terme pour aider les victimes à reconstruire leurs maisons, à reprendre la production et à stabiliser leur vie.

VNA/CVN