Promotion du crédit vert au Vietnam

Le projet de développement de la banque verte au Vietnam (révisé) prévoit de créer les conditions permettant aux institutions de crédit de promouvoir plus efficacement cette forme de financement.

>> Le solde du crédit vert représente environ 4,2% de l’économie

>> Promouvoir le crédit vert et la banque verte

Photo : TN/CVN

La croissance verte et le développement durable sont des tendances et des objectifs inévitables auxquels aspirent tous les pays, dont le Vietnam, l'un des pays confrontés à de nombreux problèmes environnementaux et affectés par la gravité du changement climatique.

Cependant, début 2024, l’encours de la dette verte était estimé à environ 20,36 milliards de dollars, ce qui ne représente qu’environ 4,5% du total. Par rapport aux attentes, ce chiffre reste encore assez modeste.Malgré le soutien du gouvernement et des ministères, au cours des sept dernières années (2017-2023), l'encours des crédits verts du système bancaire a augmenté en moyenne d'environ 22% par an.

De nombreux établissements de crédit ont créé des packages et des programmes de crédit vert adaptés aux caractéristiques spécifiques des activités commerciales et de la transformation verte, mais l'offre de crédit vert et les activités de développement rencontrent encore certains problèmes, tels que l'absence de cadre juridique et de politiques associées à la mise en œuvre de mesures durables.

Pour éliminer les obstacles ci-dessus, début août 2024, la Banque d'État du Vietnam (BEV) a publié la décision 1663/2024 modifiant et complétant une série d'articles de la décision 1604/2018 du gouverneur de la Banque d'État par la Banque verte. Le projet de développement au Vietnam est approuvé.

En particulier, le BEV a ajouté et édité une série de contenus liés au développement de la banque verte, du crédit vert et aux tâches spécifiques des organisations et unités concernées.

Diversification des sources de capitaux

Selon Cân Van Luc, économiste en chef de la banque BIDV, pour disposer de capitaux d'investissement dans les domaines du développement vert, le Vietnam devra mobiliser entre 368 et 380 milliards d'USD d'ici 2040, soit l'équivalent de 20 milliards d'USD par an.

Par conséquent, une législation complète offrira au système d’établissements de crédit la possibilité d’exploiter tout le potentiel du secteur vert.

Il faut faire preuve de proactivité dans la diversification des sources de capitaux mobilisées pour le secteur vert et investir plus profondément dans la conception de produits de crédit vert et d'obligations vertes spécifiques.

Pour sa part, Nguyên Tri Hiêu, expert en banque et finance, a déclaré que pour éliminer les obstacles à l'octroi de crédits pour des projets verts, la BEV devrait émettre des réglementations claires sur la proportion de crédit vert dans les portefeuilles de crédit des banques.

Plus précisément, a-t-il déclaré, chaque banque devrait consacrer entre 10 et 20% de son portefeuille de crédits au soutien de projets environnementaux, répondant aux critères de crédit vert. Cette réglementation obligera les banques à organiser les sources de capitaux et à trouver des projets éligibles.

Par ailleurs, il est nécessaire de développer le marché des obligations vertes. Les grandes banques et entreprises peuvent participer à l’émission et à la négociation d’obligations de ce type.

Les garanties gouvernementales sont également très importantes pour promouvoir le développement de ce domaine. Enfin, les banques doivent respecter la réglementation de la BEV et participer activement à la promotion du crédit vert. Cela nécessite une feuille de route spécifique et l'engagement des parties concernées, a réitéré Nguyên Tri Hiêu.

VNA/CVN