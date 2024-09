Le ministère propose d'appliquer la technologie au contrôle de la qualité

Dans un projet d'amendement à la loi sur la qualité des produits et des marchandises, le ministère des Sciences et des Technologies a proposé que la technologie soit appliquée au contrôle de la qualité et au traçage de l'origine des produits.

Les solutions technologiques possibles comprennent les codes-barres et l'étiquetage électronique, qui sont des outils permettant aux fabricants de surveiller la qualité des produits et de retracer leur origine. Ils permettent également aux clients de rechercher des informations sur la qualité des produits et aux agences de gestion de l'État de mieux gérer les processus de production et de distribution, a déclaré le ministère.

Les codes et les codes-barres contribuent également à promouvoir le commerce international et l'intégration en créant des conditions favorables pour que les entreprises participent au commerce électronique mondial, retracent les origines, fournissent des données sur les produits aux partenaires et facilitent le traitement douanier.

Les pays du monde entier accélèrent l'utilisation de technologies telles que les codes et codes-barres pour inspecter l'origine des produits.L'application de la technologie contribuera également à accroître la compétitivité des produits vietnamiens sur les marchés internationaux tout en créant un écosystème numérique conforme aux tendances mondiales, a déclaré le ministère.Il est donc essentiel de compléter la réglementation sur les codes et codes-barres dans le contrôle de la qualité, a ajouté le ministère.

Dans le projet, le ministère propose au gouvernement d'élaborer des politiques et des mesures incitatives pour encourager l'application des technologies dans la supervision et la gestion de la qualité des produits et des marchandises.

