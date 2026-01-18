XIVe Congrès du Parti

Orientations stratégiques pour le développement du Vietnam dans une nouvelle étape

Alounxay Sounnalath, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (XIII e mandat) et secrétaire du Comité provincial de Champassak, a affirmé que, sous la direction du Politburo et du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) (XIII e mandat), le Vietnam a enregistré des réalisations majeures et globales dans tous les domaines.

>> XIVᵉ Congrès national du Parti : Hanoï en ordre de marche

>> XIIe Congrès national du Parti : accélérer de manière globale et synchrone le processus de réforme

>> "Un serment solennel devant l'Histoire et le Peuple"

>> La diplomatie économique se transforme vigoureusement au service du développement puissant de la nation

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’un échange avec le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information à Vientiane à l’occasion du XIVe Congrès national du PCV, qui se tiendra du 19 au 25 janvier à Hanoï, Alounxay Sounnalath a souligné les résultats remarquables obtenus par le Vietnam au cours de la période 2021-2025, notamment le taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) sur la période 2021-2025 d’environ 6,3% par an, ce plaçant le Vietnam parmi les économies à la croissance la plus élevée de la région et du monde.

Le PIB par habitant atteindrait environ 5.000 dollars par an, permettant au Vietnam d’intégrer le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur. Le secteur privé s’affirme de plus en plus comme un moteur essentiel de l’économie nationale. La sécurité sociale est assurée, tandis que les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population ne cessent de s’améliorer. Le système de santé s’est fortement développé, permettant un contrôle efficace des épidémies et la maîtrise de nombreuses technologies médicales avancées.

Par ailleurs, la défense et la sécurité nationales ont été renforcées, garantissant l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays.

Vers une nouvelle ère de développement

Photo : VNA/CVN

Évoquant la signification particulière du XIVe Congrès, Alounxay Sounnalath a estimé qu’il s’agissait d’un tournant majeur pour le Parti et le pays. Le Congrès, selon lui, réaffirme la détermination à promouvoir la grande union nationale, à préserver fermement l’indépendance, l’autonomie, l’autosuffisance et la confiance en soi, afin de conduire le pays vers une nouvelle ère de développement, orientée vers les objectifs de paix, de démocratie, de prospérité, de civilisation et de bonheur, tout en progressant résolument vers le socialisme.

Concernant les relations bilatérales, il a souligné que, durant la période 2021-2025, les relations spéciales Laos - Vietnam avaient continué d’être consolidées et développées de manière globale. L’année 2025 marque une étape historique, les deux pays ayant convenu d’élever leurs relations au niveau de "grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et lien stratégique".

Le Parti, l’État et le peuple lao ont réaffirmé leur engagement à continuer, aux côtés du Parti, de l’État et du peuple vietnamien frères, à préserver, renforcer et transmettre aux générations futures les relations de solidarité spéciale Laos–Vietnam, afin qu’elle demeure durablement verte et prospère au fil du temps, a-t-til conclu.

VNA/CVN