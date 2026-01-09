XIVᵉ Congrès national du PCV : des journalistes cubains saluent les succès du Vietnam

L’ambassade du Vietnam à Cuba a organisé, le 8 janvier, une conférence de presse afin d’informer les médias locaux sur le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), prévu du 19 au 25 janvier.

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des journalistes et rédacteurs des principaux organes de presse cubains, notamment l’Agence de presse latino-américaine Prensa Latina, l’Agence de presse cubaine (ACN), le quotidien Granma - organe du Parti communiste de Cuba -, le journal Juventud Rebelde, la Télévision nationale Cubavisión ainsi que la chaîne Canal Caribe.

S’exprimant lors de la conférence, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, a souligné que le XIVᵉ Congrès national du PCV constitue un événement politique de première importance, marquant un tournant pour le pays dans une nouvelle période de développement. Il a mis en avant la vision stratégique du Congrès ainsi que l’aspiration du peuple vietnamien à un développement rapide et durable sous la direction du PCV.

Il a précisé que ce Congrès se tient à un moment charnière, alors que le Vietnam dresse le bilan de 40 ans de l’œuvre du Renouveau (Dôi moi), tout en se projetant vers deux jalons majeurs : le centenaire de la fondation du PCV (1930-2030) et celui de la fondation de l’État vietnamien (1945-2045).

Le Congrès a pour mission de définir les orientations et les objectifs du développement national à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045. Il fixe pour ambition de faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur, puis, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé, au service de l’objectif d’édifier une nation prospère et forte, démocratique, équitable et civilisée, tout en, tout en restant fidèle à la voie socialiste.

L’ambassadeur a également présenté les résultats marquants de la période 2021-2025, obtenus malgré un contexte international et régional marqué par de profondes incertitudes. Au cours des cinq dernières années, la croissance économique moyenne du Vietnam a atteint 6,3% par an, le produit intérieur brut a dépassé 510 milliards de dollars en 2025 et le revenu moyen par habitant s’est établi autour de 5.000 dollars. Par ailleurs, le taux de pauvreté est tombé à 1,3%, tandis que l’indice de développement humain (IDH) a atteint 0,766.

Les journalistes cubains présents ont exprimé leur haute estime pour ces réalisations obtenues sous la direction du PCV. Ils ont affirmé leur volonté de couvrir largement le XIVᵉ Congrès national du PCV, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

VNA/CVN