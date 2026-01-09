Toute activité étrangère menée dans l’archipel de Hoàng Sa sans l’autorisation du Vietnam est totalement illégale

Le Vietnam dispose de preuves historiques et de fondements juridiques suffisants pour affirmer sa souveraineté sur l’archipel de Hoàng Sa, conformément au droit international.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a souligné, le 9 janvier, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à une question d’un journaliste concernant la réaction du Vietnam à l’ouverture par la Chine d’un centre commercial sur l’île de Phu Lâm, relevant de l’archipel vietnamien de Hoàng Sa.

"Toute activité menée par des parties étrangères dans l’archipel de Hoàng Sa sans l’autorisation du Vietnam est totalement illégale, nulle et non avenue. Le Vietnam s’y oppose fermement", a-t-elle affirmé.

VNA/CVN