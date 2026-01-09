Le PM demande d'accélérer le décaissement des fonds d'investissement public

La conférence nationale visant à promouvoir l’investissement public en 2025 et 2026 s’est tenue le 9 janvier à Hanoï, en présence du Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

La conférence a porté sur le leadership et la direction, la mobilisation des ressources, les mécanismes, politiques et procédures, ainsi que sur les questions liées au décaissement des fonds d’investissement public, en particulier les difficultés à surmonter pour accélérer ce processus.

Selon le ministère des Finances, à la fin de décembre 2025, le décaissement des fonds d’investissement public pour l’année 2025 a dépassé 755.000 milliards de dôngs, soit 83,7% du plan fixé par le Premier ministre, en hausse de 3,4 points par rapport à la même période de 2024. Toutefois, ce niveau reste en deçà des exigences, avec encore 22 ministères et organismes centraux et 18 localités affichant un taux de décaissement inférieur à la moyenne nationale.

Pour l’année 2026, le Premier ministre a attribué un plan d’investissement public financé par le budget de l’État d’un montant total de 995 348,05 milliards de dôngs aux ministères et organismes centraux. Au 7 janvier, les ministères, organismes centraux et localités avaient détaillé et alloué 851.822,535 milliards de dôngs à des missions et projets spécifiques, soit 85,6% du plan assigné.

Passant en revue les résultats du décaissement de l’investissement public en 2025 et sur l’ensemble de la période 2021-2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que le gouvernement avait mené de manière continue et déterminée la construction et l’amélioration du cadre institutionnel en matière d’investissement public.

Le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale l’adoption et la modification de dix lois directement liées à l’investissement public et a promulgué 61 décrets d’application. En outre, le gouvernement et le Premier ministre ont publié six résolutions, 21 directives et 24 dépêches officielles pour accélérer le décaissement, tout en organisant plus de 20 conférences en ligne avec les ministères et les localités.

Photo : VNA/CVN

Ces efforts ont permis l’achèvement de 3.345 km d’autoroutes principales, de 1.711 km de routes côtières, l’inauguration de nombreux aéroports et ports maritimes, ainsi que le déploiement énergique de projets majeurs tels que les lignes ferroviaires à grande vitesse, les chemins de fer reliant le Vietnam à la Chine, les réseaux ferroviaires urbains, les centrales nucléaires, le centre financier international, les zones de libre-échange et les zones économiques transfrontalières. Pour la seule année 2025, 564 projets et ouvrages majeurs ont été lancés ou inaugurés simultanément à l’échelle nationale, pour un investissement total de plus de 5,12 millions de milliards de dôngs, dont environ 25% issus du budget de l’État.

Tout en saluant les efforts et les résultats obtenus par les ministères, secteurs et localités, le chef du gouvernement a réaffirmé que l’objectif de décaissement de l’investissement public de 2025 et pour 2026 restait inchangé : atteindre 100%.

Il a demandé aux ministres, chefs de secteur et présidents des Comités populaires provinciaux de considérer le décaissement de l’investissement public comme une mission politique prioritaire, de simplifier au maximum les procédures d’investissement et de renforcer le rôle des groupes de travail gouvernementaux chargés de lever les obstacles et d’accélérer le décaissement.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de sanctionner sévèrement les maîtres d’ouvrage, les unités de gestion de projets et les entrepreneurs qui entravent délibérément le processus, ainsi que de traiter avec rigueur les actes de corruption, de pratiques malsaines et les manquements aux responsabilités.

Pham Minh Chinh a enfin exigé des ministères et des localités qu’ils passent en revue dès le début de l’année l’ensemble des projets financés afin d’évaluer leur capacité de décaissement, d’ajuster rapidement les allocations de fonds en faveur des projets les plus efficaces, et d’accorder une attention particulière aux projets nationaux majeurs, notamment l’aéroport international de Long Thành (2e phase), la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les lignes ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine.

VNA/CVN