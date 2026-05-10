Le CGRI met en garde les États-Unis contre toute attaque visant ses navires

La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a averti samedi 9 mai que toute "agression" contre des pétroliers et des navires commerciaux iraniens entraînerait une riposte violente contre l'un des centres militaires américains de la région et contre les navires "ennemis".

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces déclarations ont été publiées dans un message sur la plateforme de réseaux sociaux X, à la suite d'affrontements sporadiques qui ont éclaté entre l'Iran et les Etats-Unis dans et autour du détroit d'Ormuz jeudi 7 mai et vendredi 8 mai.

L'Iran a renforcé son contrôle sur le détroit d'Ormuz à partir du 28 février, date à laquelle il a interdit le passage aux navires appartenant à Israël et aux États-Unis ou affiliés à ces pays, après que ces deux pays ont lancé des frappes conjointes sur le territoire iranien.

Les États-Unis ont également imposé un blocus naval sur le détroit, empêchant les navires à destination et en provenance des ports iraniens de transiter par cette voie navigable. L'armée américaine a attaqué plusieurs navires et pétroliers iraniens ces derniers jours.

Dans un autre message publié sur X, la division aérospatiale du CGRI a déclaré que ses missiles et ses drones avaient verrouillé leurs cibles sur des cibles américaines dans la région et sur les navires de "l'ennemi agressif".

"Nous attendons l'ordre de tirer", a-t-elle ajouté.

Xinhua/VNA/CVN