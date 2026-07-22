Les forces américaines frappent l'Iran pour la 11e nuit consécutive

Les forces américaines ont commencé mardi 21 juillet à frapper des cibles militaires en Iran pour la 11 e nuit consécutive, a indiqué le Commandement central américain.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ces frappes, qui ont débuté à 19h heure de l'Est (23h00 GMT), "visaient à continuer d'affaiblir la capacité de l'Iran à menacer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz", a indiqué le commandement sur X.

Le président américain Donald Trump a déclaré plus tôt dans la journée que Washington n'avait aucun intérêt à mener des pourparlers avec l'Iran, à moins que Téhéran ne soit prêt à s'engager dans ce qu'il a qualifié de négociations "constructives".

L'armée américaine frappera "très prochainement" le site de Pickaxe Mountain, dans le Centre de l'Iran, a-t-il déclaré, faisant référence à une installation souterraine fortifiée que Téhéran a déclarée à l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2020 comme le futur site d'une usine d'assemblage de centrifugeuses de pointe.

Xinhua/VNA/CVN