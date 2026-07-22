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|Une ambulance du Croissant Rouge iranien détruite durant un raid israélien exposée à Téhéran, le 23 juin 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Ces frappes, qui ont débuté à 19h heure de l'Est (23h00 GMT), "visaient à continuer d'affaiblir la capacité de l'Iran à menacer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz", a indiqué le commandement sur X.
Le président américain Donald Trump a déclaré plus tôt dans la journée que Washington n'avait aucun intérêt à mener des pourparlers avec l'Iran, à moins que Téhéran ne soit prêt à s'engager dans ce qu'il a qualifié de négociations "constructives".
L'armée américaine frappera "très prochainement" le site de Pickaxe Mountain, dans le Centre de l'Iran, a-t-il déclaré, faisant référence à une installation souterraine fortifiée que Téhéran a déclarée à l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2020 comme le futur site d'une usine d'assemblage de centrifugeuses de pointe.
Xinhua/VNA/CVN