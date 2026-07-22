États-Unis : le conflit contre l'Iran a coûté 37,5 milliards de dollars

Selon les dernières estimations du Pentagone, le coût du conflit mené par les États-Unis contre l'Iran s'élève jusqu'à présent à 37,5 milliards de dollars, a déclaré mardi 21 juillet le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, alors que l'administration Trump cherche à obtenir des fonds supplémentaires pour financer ce conflit.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Un financement supplémentaire pour le conflit contre l'Iran est "urgent, nécessaire", a déclaré M. Hegseth lors d'une audition budgétaire au Sénat.

"Sans ces fonds, nous sommes confrontés à des déficits critiques", a affirmé M. Hegseth.

Ses remarques sont intervenues alors que les législateurs républicains cherchaient à obtenir l'approbation du Congrès pour le budget de la défense de 1.500 milliards de dollars proposé par le président américain Donald Trump.

En juin, le directeur du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, Russell Vought, avait déclaré aux législateurs que le conflit contre l'Iran coûtait environ 30 milliards de dollars aux contribuables américains.

M. Hegseth a également été interrogé sur des informations selon lesquelles le Pentagone aurait retardé la divulgation du nombre de blessés parmi les militaires américains lors des récents affrontements avec l'Iran. Près de 100 soldats américains ont été blessés depuis le 7 juillet, selon le Pentagone.

Xinhua/VNA/CVN