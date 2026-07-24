Les États-Unis bombardent l'Iran pour la 13e nuit consécutive

Les forces américaines ont lancé jeudi soir 23 juillet une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires iraniennes, pour la 13 e nuit consécutive, a indiqué le Commandement central des États-Unis.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Les bombardements ont débuté à 18h45, heure de l'Est des États-Unis, et visaient à "tenir l'Iran pour responsable et à réduire les menaces que fait peser le Corps des gardiens de la révolution islamique sur la navigation commerciale", a écrit le commandement dans un message publié sur X.

Depuis la reprise du blocus naval contre l'Iran au début du mois, les forces américaines ont redirigé 12 navires marchands et empêché l'un d'entre eux d'entrer ou de sortir des ports ou des zones côtières iraniens, a précisé le commandement dans un autre message publié sur X.

Plus tôt dans la journée de jeudi 23 juillet, le président des États-Unis Donald Trump a déclaré au média en ligne américain Axios qu'il envisage de relancer des opérations de combat de grande envergure en Iran, y compris des frappes qui seraient plus importantes que l'opération Epic Fury qu'il avait ordonnée le 28 février.

Xinhua/VNA/CVN