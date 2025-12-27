Wall Street sans élan après Noël

La Bourse de New York a clôturé sans élan vendredi 26 décembre, à l'issue d'une semaine raccourcie par le jour férié de Noël et marquée par l'absence de nombreux investisseurs.

Les trois principaux indices boursiers de la place américaine sont restés proches de l'équilibre : le Dow Jones a reculé de 0,04%, le Nasdaq de 0,09% et le S&P 500 a cédé 0,03%.

"C'est un vendredi 26 décembre avec des volumes modérés et une séance vide en termes de publication de données", commente Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"Nous avons passé une bonne semaine, donc avec le week-end qui approche et le faible volume de transactions prévu pour la semaine prochaine, il est possible que certains investisseurs aient simplement cherché à réaliser des bénéfices" en se délestant de certaines participations, commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Sur la semaine, les indices de référence de Wall Street ont chacun pris plus de 1%, notamment portés par l'image d'une économie américaine en bonne forme, avec une croissance supérieure aux attentes au troisième trimestre.

Le Dow Jones et le S&P 500 ont d'ailleurs signé leur plus haut en clôture mercredi.

Le marché a été déserté vendredi 26 décembre par les investisseurs, nombreux à être partis en vacances. Les places européennes sont de leur côté restées fermées et seulement une partie des Bourses asiatiques ont ouvert.

De l'aveu de plusieurs analystes, cette absence devrait perdurer la semaine prochaine.

Malgré cela, "nous allons terminer l'année en beauté", anticipe avec enthousiasme Sam Stovall.

Les cinq dernières séance de l'année sont souvent désignées par le surnom de "rebond de Noël" car elles sourient généralement aux investisseurs.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans était stable par rapport à la clôture mardi 23 décembre, à 4,13%.

Côté entreprises, le géant américain des puces électroniques Nvidia (+1,02% à 190,53 dollars) a été recherché après avoir annoncé mardi 23 décembre qu'il allait débaucher l'équipe dirigeante de son concurrent Groq, spécialisé dans les processeurs dédiés à l'intelligence artificielle (IA) générative, avec qui il a conclu un accord de licence.

Groq ne doit pas être confondu avec Grok, l'interface d'IA de xAI, entreprise contrôlée par Elon Musk.

Les compagnies aériennes ont reculé alors qu'une tempête hivernale attendue dans le Nord-Est des États-Unis risque de perturber leur activité. United Airlines a lâché 0,67%, Delta 0,16%, Frontier a cédé 2,69% et American Airlines a perdu 1,53%.

La chaîne d'hypermarchés Target (+3,13% à 99,55 dollars) a pris de la vitesse après la publication d'un article du Financial Times assurant que le fonds activiste Toms Capital Investment Management s'était offert une participation à son capital.

