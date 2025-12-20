Wall Street termine en hausse, la tech reprend des forces

>> Wall Street termine en baisse, minée par le secteur de l'IA
>> Wall Street positivement surprise par l'inflation américaine
"Les investisseurs veulent finir 2025 en beauté en se ruant sur les actions technologiques", observe Jose Torres (Interactive Brokers). Le marché a notamment salué les résultats de Micron, qui ont contribué à rassurer après une semaine volatile. Le fabricant de semi-conducteurs, déjà en forte hausse mercredi 17 décembre après ses trimestriels et des prévisions supérieures aux attentes, a encore gagné 6,99% à 265,92 dollars.
Oracle a également bondi (+6,87% à 192,40 dollars) après la confirmation de son rôle dans la future coentreprise qui regroupera les activités américaines de TikTok, permettant au réseau social d’éviter une interdiction aux États-Unis.
Les "Sept Magnifiques" ont presque tous terminé dans le vert : Nvidia (+3,93%), Alphabet (+1,55%), Apple (+0,54%) ou Microsoft (+0,40%) ont tiré les indices vers le haut. "Les méga-caps font à nouveau preuve de dynamisme", résume Patrick O’Hare (Briefing.com).
Sur le plan macroéconomique, Wall Street a apprécié la publication de l’inflation (CPI) de novembre, avec un ralentissement à 2,7% contre 3% en septembre. Une évolution interprétée comme une marge de manœuvre supplémentaire pour la Fed afin d’abaisser ses taux. John Williams, patron de la Fed de New York, a estimé que l’inflation n’avait sans doute pas autant ralenti.
Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain est remonté à 4,15% contre 4,12% la veille.
À la cote, Nike a chuté de 10,54% après des prévisions décevantes pour son troisième trimestre, pénalisées par la Chine et une croissance modeste en Amérique du Nord. Le groupe a toutefois dépassé les attentes sur son dernier bénéfice trimestriel (53 cents par action contre 37 anticipés).
Le secteur de la santé a profité des annonces de Donald Trump concernant des accords avec neuf laboratoires pour réduire les prix de certains médicaments : Novartis a gagné 0,58%, Bristol-Myers Squibb 1,61% et Gilead 2,32%.
