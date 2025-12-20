Wall Street termine en hausse, la tech reprend des forces

La Bourse de New York a clôturé en nette hausse vendredi 19 décémbre, stimulée par un regain d’intérêt pour les grands noms technologiques après plusieurs nouvelles favorables au secteur. Le Nasdaq, riche en valeurs de la tech, a progressé de 1,31%, le Dow Jones de 0,38% et le S&P 500 de 0,88%.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les investisseurs veulent finir 2025 en beauté en se ruant sur les actions technologiques", observe Jose Torres (Interactive Brokers). Le marché a notamment salué les résultats de Micron, qui ont contribué à rassurer après une semaine volatile. Le fabricant de semi-conducteurs, déjà en forte hausse mercredi 17 décembre après ses trimestriels et des prévisions supérieures aux attentes, a encore gagné 6,99% à 265,92 dollars.

Oracle a également bondi (+6,87% à 192,40 dollars) après la confirmation de son rôle dans la future coentreprise qui regroupera les activités américaines de TikTok, permettant au réseau social d’éviter une interdiction aux États-Unis.

Les "Sept Magnifiques" ont presque tous terminé dans le vert : Nvidia (+3,93%), Alphabet (+1,55%), Apple (+0,54%) ou Microsoft (+0,40%) ont tiré les indices vers le haut. "Les méga-caps font à nouveau preuve de dynamisme", résume Patrick O’Hare (Briefing.com).

Sur le plan macroéconomique, Wall Street a apprécié la publication de l’inflation (CPI) de novembre, avec un ralentissement à 2,7% contre 3% en septembre. Une évolution interprétée comme une marge de manœuvre supplémentaire pour la Fed afin d’abaisser ses taux. John Williams, patron de la Fed de New York, a estimé que l’inflation n’avait sans doute pas autant ralenti.

Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain est remonté à 4,15% contre 4,12% la veille.

À la cote, Nike a chuté de 10,54% après des prévisions décevantes pour son troisième trimestre, pénalisées par la Chine et une croissance modeste en Amérique du Nord. Le groupe a toutefois dépassé les attentes sur son dernier bénéfice trimestriel (53 cents par action contre 37 anticipés).

Le secteur de la santé a profité des annonces de Donald Trump concernant des accords avec neuf laboratoires pour réduire les prix de certains médicaments : Novartis a gagné 0,58%, Bristol-Myers Squibb 1,61% et Gilead 2,32%.

