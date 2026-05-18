Cambodge : l’île de Koh Rong dans le top 10 des plus belles plages du monde

Koh Rong, une île située dans la province côtière de Preah Sihanouk, dans le Sud-Ouest du Cambodge, a été classée 9 e dans le top 10 du classement "World’s Best Beaches 2026", récemment publié par World’s 50 Best Beaches.

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Photo : visitkohrong/CVN

Début mai, World’s 50 Best Beaches a dévoilé sa liste annuelle des 50 plus belles plages du monde pour 2026. Pour la première fois, une plage cambodgienne figure parmi les dix premières destinations balnéaires mondiales.

Ce classement est établi chaque année par un jury composé de plus de 1.000 experts et voyageurs expérimentés. Afin de garantir son objectivité, l’organisation a indiqué avoir invité plusieurs personnalités parmi les plus grands voyageurs du monde à participer au vote.

Deuxième plus grande île du Cambodge au large de la province de Preah Sihanouk, Koh Rong s’étend sur plus de 78 km² et possède 43 km de côtes ainsi que plus de 23 plages. La meilleure période pour visiter l’île correspond à la saison sèche au Cambodge, généralement de novembre à mai, lorsque le temps est ensoleillé, peu nuageux et moins humide.

La première place du classement 2026 des plus belles plages du monde de World’s 50 Best Beaches revient à la plage d’Entalula, aux Philippines.

VNA/CVN