Eurovision

La Bulgarie remporte la 70e édition devant Israël arrivé en deuxième position

La chanteuse bulgare Dara a remporté l'Eurovision ce dimanche 17 mai à Vienne avec le titre survitaminé Bangaranga . Il s'agit d'une première victoire pour la Bulgarie devant Israël dont la présence avait entraîné un boycott sans précédent du concours.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La jeune bulgare de 27 ans, de son vrai nom Darina Yotova, a remporté la 70e édition de l'Eurovision organisée à Vienne. Elle a séduit aussi bien les jurys nationaux que le public qui a voté dans 148 pays avec son titre Bangaranga, un hymne à la fête et à l'émancipation, collectant 516 points. Le titre de sa chanson, en patois jamaïcain, signifie rébellion, et toute la salle a dansé au diapason de sa chorégraphie millimétrée, dans une mise en scène libérant les corps.

"Nous voulions offrir au public quelque chose de nouveau et de frais, quelque chose d'inattendu, capable de donner une nouvelle image de l'Eurovision", a-t-elle déclaré en conférence de presse. "Une fois que nous pouvons laisser tomber ce masque de la quête de perfection, c'est là que nous pouvons être fidèles à qui nous sommes vraiment", a-t-elle ajouté.

Son pays des Balkans de 6,5 millions d'habitants, qui n'avait pas participé à l'Eurovision ces trois dernières années pour des raisons financières, accueillera toute l'Europe grâce à elle l'année prochaine. "La musique rassemble les gens, elle ne les divise pas", a réagi à Sofia Ilona Nechkova, une fan de 48 ans, sage-femme. "Dara a été patiente et nous a donné cette leçon. Bravo !"

Israël est arrivé en deuxième position. Jusqu'à la dernière minute pourtant, le candidat israélien Noam Bettan a pu espérer gagner grâce au vote du public. La tension a atteint son paroxysme dans la salle de la Stadthalle de Vienne en voyant le schéma qui avait fait polémique l'année dernière se reproduire à l'identique.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais finalement, les 343 points de l'artiste israélien, qui a partiellement chanté en français son titre Michelle, le placent loin derrière sa concurrente. Et l'assistance, qui avait hué l'annonce des résultats d'Israël, a ovationné la Bulgare victorieuse. Devant les journalistes après le show, l'équipe de Noam Bettan a refusé les questions qui n'étaient pas posées en hébreu.

La Roumanie, avec sa candidate Alexandra Capitanescu, 22 ans qui a livré une prestation scénique électrisante sur le titre très heavy rock Choke me est arrivée troisième de la 70e édition du télécrochet le plus suivi au monde.

Avec Monroe, 17 ans et "Regarde !", une chanson mêlant pop et opéra, la France un temps donnée dans le trio de tête a fait le plein des votes du jury mais n'a pas reçu beaucoup de points de la part du public. Elle est arrivée onzième. "Je vais continuer à chanter, à partager des moments incroyables avec vous", a-t-elle dit.

Du côté des favoris, l'Australie avec la star Delta Goodrem est restée au pied du podium. Quant aux favoris finlandais Linda Lampenius et Pete Parkonnen, ils devront se contenter d'une sixième place. "C'était un show fabuleux du début à la fin", jubile Kris, une fan britannique interrogée par l'AFP.

Venue assister à la finale pour la première fois, elle se réjouit que son pays, bien que dernier, ait obtenu un point, s'épargnant l'humiliation du zéro point vécue en 2021. Katerina, une spectatrice grecque, se félicite quant à elle de la victoire de la Bulgarie : "Au début, je n'aimais pas trop cette chanson", dit-elle. "Mais quand j'ai vu la prestation, j'ai été époustouflée."

AFP/VNA/CVN







