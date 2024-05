Arrivée de Xi Jinping à Budapest pour une visite d'État en Hongrie

>> Le Vietnam et la Chine échangent des félicitations pour les 74 ans de liens

>> La Chine et l'Ouganda s'engagent à développer une coopération pratique

>> Chine - France : renforcer leurs relations dans un contexte mondial en mutation

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un discours écrit publié à son arrivée, M. Xi a rappelé la Chine et la Hongrie sont des pays amis et de bons partenaires qui se portent une confiance mutuelle.

"Je suis ravi d'effectuer une visite d'État dans ce beau pays qu'est la Hongrie, suite à l'aimable invitation du président Tamas Sulyok et du Premier ministre Viktor Orban", a-t-il indiqué, transmettant ses plus sincères salutations et ses meilleurs vœux au gouvernement ainsi qu'au peuple hongrois au nom du gouvernement et du peuple chinois.

Notant que la Hongrie est connue pour sa longue histoire et son profond héritage culturel, M. Xi a déclaré que le peuple hongrois était travailleur, intelligent, ouvert, inclusif, pionnier et créatif.

Ces dernières années, le gouvernement et le peuple hongrois ont progressé avec détermination, réalisant d'impressionnantes avancées en matière de développement économique et social, a-t-il fait remarquer. "En tant que bons amis et partenaires stratégiques globaux, le gouvernement et le peuple chinois se réjouissent chaleureusement de vos réalisations", a-t-il ajouté.

En 1949, la Hongrie a été l'un des premiers pays à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. En 2004, les deux pays ont décidé de nouer un partenariat d'amitié et de coopération.

En 2017, les relations bilatérales ont été élevées au rang de partenariat stratégique global, améliorant et accélérant leur coopération mutuellement bénéfique et renforçant le soutien des peuples des deux pays à l'amitié traditionnelle sino-hongroise, a noté M. Xi.

Ces dernières années, les deux parties ont entretenu de fréquents échanges de haut niveau, ont assisté à un renforcement de leur confiance mutuelle, ont produit des résultats fructueux en matière de coopération dans le cadre de l'Initiative la Ceinture et la Route, ont noué des échanges entre peuples et culturels dynamiques, et ont établi une coordination et une collaboration étroites dans les affaires internationales comme régionales, a-t-il indiqué.

"Ensemble, nous avons donné un bel exemple de construction d'un nouveau type de relations internationales caractérisées par le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération mutuellement bénéfique", a affirmé M. Xi.

Cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-hongroises, ce qui offre une nouvelle et importante occasion de développement des relations bilatérales, a-t-il estimé.

M. Xi a dit attendre avec impatience de rencontrer le président Sulyok, le Premier ministre Orban et d'autres dirigeants hongrois, annonçant qu'ils définiraient ensemble un nouveau programme de coopération et de développement en vue de faire progresser à grands pas les relations sino-hongroises et de leur faire franchir une nouvelle étape.

"Je pense que quelle que soit l'évolution du paysage international, la Chine et la Hongrie envisageront et aborderont toujours leurs relations bilatérales dans une perspective large et sur long terme", a-t-il prédit.

"Grâce à des efforts vigoureux et déterminés, nous travaillerons ensemble à construire une communauté de destin pour l'humanité, et nous apporterons notre contribution à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité du monde", a-t-il ajouté.

"Je suis convaincu que, grâce à des efforts concertés des deux parties, cette visite sera un succès complet et ouvrira la voie à un avenir encore meilleur pour les relations sino-hongroises", a conclu le chef de l'État chinois.

M. Orban et son épouse ont accueilli M. Xi à l'aéroport de Budapest. L'armée de l'air hongroise a envoyé des avions de chasse pour escorter l'avion du président chinois après son entrée dans l'espace aérien du pays.

Xinhua/VNA/CVN