Accords entre cinq pays d'Europe du Nord pour le transport du CO 2

Les pays scandinaves (Norvège, Suède, Danemark), la Belgique et les Pays-Bas ont conclu jeudi 18 avril des protocoles pour le transport transfrontalier du CO 2 , nouvelle étape dans la mise en place d'un marché européen du captage et stockage du carbone (CCS).