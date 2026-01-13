Volkswagen livre 2.69 millions de véhicules en Chine en 2025

Le groupe Volkswagen a livré 2,69 millions de véhicules sur le marché chinois l'année dernière, ce qui représente environ 30% de ses livraisons mondiales totales au cours de cette période, a déclaré le constructeur automobile allemand.

Photo : Reuteurs/VNA/CVN

Toujours en 2025, l'entreprise a vendu 2,57 millions de véhicules à carburant en Chine et a lancé une série de véhicules électrifiés et connectés intelligents de nouvelle génération, notamment l'Audi Q6L e-tron et l'AUDI E5 Sportback.

Selon Volkswagen Group China, l'entreprise a lancé avec succès sa stratégie d'exportation en 2025, avec une première série de véhicules expédiés vers le marché du Moyen-Orient. La société va poursuivre l'expansion de ses activités d'exportation vers des marchés tels que l'ASEAN, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Amérique latine et l'Afrique.

En 2026, le groupe Volkswagen lancera plus de 20 modèles entièrement électriques, hybrides rechargeables et à autonomie prolongée sur le marché chinois. Ces modèles sont équipés de technologies avancées en matière de batteries et d'électrification, de connectivité intelligente et de systèmes d'aide à la conduite.

Xinhua/VNA/CVN