Les récoltes mondiales de blé, soja et maïs attendues en hausse, les cours décrochent

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a surpris les marchés le 12 janvier en révisant à la hausse ses perspectives de production mondiale de blé, soja et maïs, entraînant un décrochage des cours dans la foulée.

Dans son rapport de janvier sur l'état de l'offre et de la demande dans le monde (rapport mensuel Wasde), le ministère américain table désormais sur environ 1,30 milliard de tonnes de maïs pour la campagne 2025-2026, soit 65 millions de tonnes de plus que les années précédentes.

Conséquence immédiate : à la Bourse de Chicago, le cours de la céréale chutait de 5,50% vers 19h00 GMT à 4,21 dollars le boisseau (27 kg), un plus bas depuis fin novembre.

La hausse de production du grain jaune à l'échelle mondiale a notamment été portée par les États-Unis, où l'USDA s'attend à des surfaces cultivées encore plus importantes.

Autres révisions d'ampleur : l'USDA a réévalué ses estimations de production de blé (+4,4 millions de tonnes environ par rapport à décembre) et de soja (+3,1 millions de tonnes). En blé, l'augmentation découle principalement de l'Argentine et de la Russie.

Avec une consommation américaine moindre - le maïs à bas prix ayant remplacé le blé chez certains éleveurs -, les stocks de fin de campagne augmentent aux États-Unis. À Chicago, les prix du blé et du soja baissaient respectivement de 1,45% à 5,09 dollars et de 1,31% à 10,34 dollars.

APS/VNA/CVN