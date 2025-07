VNeID pour les étrangers au Vietnam à partir du 1er juillet

>> La visio-conférence sur les dossiers de santé électroniques

>> E-administration : le numérique sans hic !

Selon le Département de l’immigration du ministère de la Police, cette initiative vise à faciliter les démarches administratives en ligne pour les étrangers, en réduisant le temps de traitement, la paperasse et les contacts directs. Elle garantit en outre l’authenticité des informations fournies et la protection des droits légitimes des étrangers durant leur séjour et leurs activités professionnelles au Vietnam.

Photo : cand/CVN

Les comptes VNeID de niveau 2 permettent également aux utilisateurs d’accéder à de nombreux services numériques, notamment : vérification d’identité lors de transactions bancaires, inscription à la location de logements, utilisation de services publics, ou encore stockage de documents juridiques tels que cartes de séjour électroniques, directement dans l’application VNeID.

Cette politique répond non seulement aux impératifs de gestion administrative, mais vise surtout à offrir une expérience plus pratique, sécurisée et conviviale aux étrangers vivant au Vietnam.

La délivrance de ces comptes est supervisée conjointement par le Département de l’immigration et le Département de la Police administrative pour l’ordre social, tous deux rattachés au ministère de la Police.

Sont éligibles à cette procédure les étrangers titulaires d’une carte de séjour permanente ou temporaire au Vietnam.

L’identification électronique des étrangers représente une avancée majeure dans la réforme administrative et la transformation numérique du pays. Elle contribue à créer un environnement favorable pour vivre, travailler et voyager au Vietnam, en cohérence avec les objectifs stratégiques du gouvernement et du ministère de la Police en matière de transition numérique.

VNA/CVN