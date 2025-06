Le Vietnam se hisse à la 38e place dans l'Indice mondial de la paix 2025

Photo : CTV/CVN

Cette amélioration place le Vietnam au deuxième rang des pays affichant un indice de paix élevé, aux côtés de pays européens comme la Roumanie.

Le pays se classe également au-dessus de plusieurs autres pays asiatiques, comme la République de Corée (41e), le Laos (47e) et l’Indonésie (49e).

En revanche, d’autres pays de la région comme la Thaïlande (86e), le Cambodge (87e), la Chine (98e), les Philippines (105e) et l’Inde (115e) se classent dans le troisième groupe, affichant un niveau de paix inférieur. Les États-Unis font également partie de ce groupe, se classant 128e.

L’IPG 2025 est la 18e édition du rapport publié par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP), basé en Australie. Il évalue 163 pays et territoires selon trois indicateurs clés : la sécurité sociale, l’ampleur des conflits nationaux et internationaux en cours et le degré de militarisation. Un score faible indique un niveau de paix élevé.

L’Islande a conservé sa première place pour la 17e année consécutive, suivie de l’Irlande, du Danemark, de la Nouvelle-Zélande, de l’Autriche, de la Suisse, de Singapour, du Portugal, de la Slovénie et de la Pologne. En bas de la liste, la Russie et l’Ukraine figurent parmi les nations les moins pacifiques.

VNA/CVN