L'ONU lance un appel pour le Mozambique frappé par un cyclone

>> Mayotte : dix jours après le cyclone, journée de "deuil national" en France

>> Le chef de l'État adresse ses condoléances au Mozambique pour les conséquences du cyclone

>> Cyclone à Mayotte : le bilan s'alourdit à 39 morts et plus de 4.000 blessés

Photo : UNICEF/CVN

Cet appel éclair humanitaire cherche à réunir 88 millions d’USD pour intensifier les opérations humanitaires afin de répondre aux besoins les plus immédiats et pressants de 320.000 personnes directement impactées par Chido.

En date de ce jeudi, le bilan du cyclone au Mozambique s'élevait à 73 morts et 543 blessés, selon l'Institut national pour la gestion des catastrophes, agence du pays en charge de la gestion des situations de crise.

Ce cyclone a causé des destructions d'infrastructures massives, détruisant plus de 70.000 foyers et en endommageant plus de 32.000. Plus de 50 dispensaires ont également été endommagés.

Le plan de réponse envisage de réunir 352 millions d’USD pour répondre à l'impact du conflit en cours, ainsi qu'à l'impact attendu des changements climatiques dans ce pays au cours de la saison des pluies 2024-2025.

Jusqu'à présent, l'ONU et ses partenaires, travaillant en collaboration étroite avec le gouvernement mozambicain, ont apporté une aide à plus de 63.000 personnes sous la forme de denrées humanitaires, comprenant de la nourriture, des abris et des produits médicaux, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Toutefois, l'ampleur et la gravité des dévastations laissées par Chido ont submergé les capacités existantes des agences humanitaires, déjà aux prises avec des ressources à leurs limites. Ces opérations ont un besoin urgent de financements supplémentaires.

Xinhua/VNA/CVN