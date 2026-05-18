Vinpearl scelle une alliance tripartite pour s'imposer sur le marché indien

La société par actions Vinpearl a franchi une étape majeure dans son expansion internationale en signant le 7 mai dernier des protocoles d'accord avec Thomas Cook India, SOTC Travel et MakeMyTrip, trois leaders de l'industrie touristique en Inde.

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Photo : Vinpearl/CVN

Cette alliance stratégique vise à établir un accès direct et complet à tous les segments de clientèle du pays, afin de positionner durablement le Vietnam comme une destination prioritaire pour les 1,47 milliard d'habitants de la puissance indienne.

Les accords signés lors du Forum d’affaires Vietnam - Inde visent à renforcer la pénétration du marché en s’appuyant sur les atouts complémentaires de chaque partenaire. Thomas Cook India mettra à profit son expertise dans l’organisation de voyages de groupe et du segment MICE (réunions, voyages de motivation, conférences et expositions), tandis que SOTC Travel se concentrera sur les voyages familiaux et les séjours haut de gamme. De son côté, MakeMyTrip, principale plateforme indienne de réservation en ligne, facilitera l’accès des jeunes voyageurs et des touristes indépendants habitués aux services numériques.

En tant que principal acteur du tourisme et du divertissement au Vietnam, Vinpearl développe un écosystème intégré "tout-en-un" réparti dans une soixantaine d’établissements à travers le pays. Cette offre, combinant hôtellerie haut de gamme, parcs de loisirs, golf et gastronomie, répond particulièrement aux attentes des familles multigénérationnelles et des groupes indiens en quête d’expériences variées.

Grâce à cette collaboration, les parties prévoient de maximiser leurs capacités pour façonner des produits touristiques spécifiques afin de faire du Vietnam une destination prioritaire des touristes indiens dans les meilleurs délais.

Lors de la cérémonie, Ngô Thi Huong, directrice générale de Vinpearl, a affirmé que l’Inde constituait un marché prioritaire dans la stratégie d’internationalisation du groupe. Selon elle, ce partenariat permettra non seulement d’élargir l’accès au marché, mais aussi de développer des offres adaptées à chaque profil de clientèle, contribuant ainsi à renforcer la visibilité du Vietnam sur la scène touristique mondiale.

Pour Anubhav Bansal, vice-président de MakeMyTrip, la diversité des services et des expériences proposés par Vinpearl contribue fortement à l’attractivité croissante du Vietnam. Selon lui, cette coopération devrait stimuler significativement les flux de touristes indiens vers le pays dans les prochaines années.

Cette offensive commerciale intervient dans un contexte de forte croissance du marché indien, porté par l’essor rapide de la classe moyenne et de la demande de voyages internationaux. En 2025, le nombre de touristes indiens accueillis dans le système Vinpearl a bondi de 402% par rapport à l’année précédente. La dynamique s’est poursuivie au cours des quatre premiers mois de 2026 avec une hausse de 335%, confirmant le Vietnam comme une destination de plus en plus prisée des voyageurs indiens.

VNA/CVN