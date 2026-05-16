Nghê An donne le coup d’envoi du voyage "J’aime ma Patrie" 2026

Le 16 mai, dans la province de Nghê An (Centre), le Comité central de la Fédération de la jeunesse vietnamienne a organisé la cérémonie de lancement du voyage "J’aime ma Patrie" 2026, à l’occasion du 70ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle de la Fédération de la jeunesse vietnamienne (15 octobre 1956).

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de la Fédération de la jeunesse vietnamienne, a affirmé que le programme "J’aime ma Patrie" 2026 constituait l’activité inaugurale d’une série de sept étapes organisées à travers le pays pour célébrer le 70e anniversaire de la fédération.

Selon lui, ces sept étapes symbolisent les sept décennies de développement de l’organisation. Le voyage débutera à Nghê An le 16 mai avant de se poursuivre à Huê, à la tour du Drapeau de Tuyên Quang – Lung Cu, à Diên Biên, à Khanh Hoa, à Cà Mau et à Hô Chi Minh-Ville, pour s’achever à Hanoï en octobre. Chaque étape offrira aux jeunes l’occasion de découvrir l’histoire nationale, de renforcer leur attachement à la patrie et de promouvoir un mode de vie engagé à travers des activités liées à la protection sociale, à la préservation de l’environnement et à la transformation numérique communautaire.

Le secrétaire du Comité central de la fédération a souligné que ce voyage n’est pas seulement un slogan, mais aussi une action concrète, une aspiration à contribuer au développement du pays et une preuve de la capacité d’intégration de la jeune génération. Il a également appelé tous les jeunes du pays à participer activement à ce programme par des projets et des initiatives concrètes.

À l’occasion de cette cérémonie de lancement, plusieurs activités ont été organisées, notamment une procession de la flamme sacrée depuis la Maison commémorative du Président Hô Chi Minh, un spectacle de flashmob sur le thème "J’aime ma Patrie", une démonstration collective formant les mots "70 ans – Jeunesse vietnamienne", ainsi qu’une opération "Nettoyons la mer" à Cua Lo.

Le programme comprenait également l’initiative "Les jeunes médecins suivent l’exemple de l’Oncle Hô" destinée aux pêcheurs des villages côtiers, l’inauguration d’un terrain de volley-ball commémorant le 70ᵉ anniversaire de la Fédération de la jeunesse vietnamienne dans le quartier de Cua Lo, la finale et la remise des prix du tournoi de pickleball "J’aime ma Patrie", ainsi qu’un camp de jeunesse proposant des jeux traditionnels et des activités visant à préserver et promouvoir l’identité culturelle de la province de Nghê An.

À cette occasion, la Fédération de la jeunesse vietnamienne a offert 700 cartes du Vietnam et 700 drapeaux nationaux à l’Union de la jeunesse vietnamienne de Nghê An. Les conseils d’enfants de différents niveaux ont également remis 9.500 drapeaux nationaux aux communes frontalières de la province.

Par ailleurs, l’Union provinciale de la jeunesse et l’Union de la jeunesse vietnamienne de Nghê An ont offert une aire de jeux sportifs destinée aux jeunes locaux.

VNA/CVN