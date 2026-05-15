Hô Chi Minh-Ville et le Nord-Ouest élargi misent sur une croissance durable

La complémentarité entre Hô Chi Minh-Ville, principal hub touristique du pays, et les richesses naturelles et culturelles du Nord-Ouest devrait créer de nouveaux moteurs de croissance durable pour le tourisme vietnamien.

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Photo : Hông Dat/VNA/CVN

À l’aube de la période 2026-2030, le tourisme vietnamien s’engage dans une profonde transformation, conformément à la Résolution N°82/NQ-CP du gouvernement et à la Planification du système touristique pour 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045. L’objectif est désormais de passer d’une croissance quantitative à un développement axé sur la qualité, privilégiant l’économie verte et les expériences culturelles.

Selon Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (Vietnam National Authority of Tourism - VNAT), les voyageurs ne recherchent plus seulement des visites classiques, mais souhaitent découvrir les cultures locales, vivre des expériences authentiques au sein des communautés et privilégier des valeurs durables et différenciées.

Le programme de coopération entre les provinces du Nord-Ouest élargi et Hô Chi Minh-Ville pour la période 2026-2030 illustre la volonté des autorités locales de renforcer l’intégration régionale. Les provinces de Son La, Diên Biên, Tuyên Quang, Phu Tho, Lai Châu, Lào Cai, Lang Son et Thai Nguyên se sont accordées avec la métropole du Sud sur le développement de produits touristiques, la transformation numérique, la promotion des investissements et la formation des ressources humaines.

Cette coopération vise à valoriser les atouts spécifiques de chaque localité dans un esprit de solidarité et de complémentarité. Elle ambitionne d’augmenter les flux touristiques entre les régions et de favoriser une croissance durable grâce à une planification coordonnée. Les destinations pourront ainsi diversifier leurs offres et développer des circuits interrégionaux attractifs, promus conjointement sur les marchés internationaux.

Parallèlement, les autorités souhaitent construire une chaîne touristique plus sûre, plus accueillante et plus connectée, facilitant les échanges entre entreprises et investisseurs dans le développement des produits touristiques.

Pour Hô Chi Minh-Ville, le Nord-Ouest élargi figure parmi les six régions prioritaires de coopération touristique, marquant une approche plus structurée et plus approfondie. Hà Van Siêu a souligné la nécessité pour les localités de bâtir un espace de développement partagé, avec des marques, des marchés et des mécanismes de coordination communs.

L’Autorité nationale du tourisme encourage également une intégration fondée sur les chaînes de valeur, autour de produits compétitifs associés à l’image du Nord-Ouest élargi. Hô Chi Minh-Ville devrait ainsi renforcer son rôle de hub de distribution, de promotion et d’investissement touristique.

La complémentarité entre le dynamisme économique du Sud et l’identité culturelle des huit provinces du Nord-Ouest devrait contribuer à créer un écosystème touristique diversifié, mettant en valeur la richesse des paysages et des cultures des localités. Cette dynamique accordera une place importante à la transformation numérique, à la qualité des services et au partenariat public-privé, avec les entreprises au cœur du processus.

Au cours de la période 2021-2025, la coopération touristique entre Hô Chi Minh-Ville et les huit provinces du Nord-Ouest élargi a enregistré de nombreux résultats positifs. En 2025, ces régions ont accueilli environ 90 millions de visiteurs, dont 37 millions pour le seul Nord-Ouest élargi.

VNA/CVN