Vietnam et Chine renforcent leurs liens touristiques par le biais d'échanges culturels

Un programme de promotion culturelle et touristique mettant en avant la province chinoise du Guangxi s'est déroulé à Hanoï le 14 mai, dans le but de dynamiser la coopération touristique et les échanges entre les peuples vietnamien et chinois.

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Lors de cet événement, Zhang Deshan, directeur du Centre culturel chinois de Hanoï, a déclaré que le programme présentait l'identité culturelle unique de l'ethnie Zhuang, ainsi que des offres touristiques liées aux sites historiques révolutionnaires et aux plantations de thé écologiques de la ville de Baise, dans le Guangxi.

Photo : VNA/CVN

Le programme s'articulait autour de quatre thématiques : échanges autour de la culture du thé, découverte du patrimoine culturel immatériel, expositions culturelles et touristiques et démonstrations culinaires du Guangxi. Les visiteurs pouvaient ainsi s'immerger dans la culture, la population et le dynamisme de cette région chinoise.

Les organisateurs ont indiqué que ce programme devrait contribuer à renforcer les liens culturels et touristiques entre les deux pays.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la Chine demeure la première source de visiteurs internationaux pour le Vietnam. En 2025, le Vietnam a accueilli plus de 5,28 millions de visiteurs en provenance de Chine continentale, soit un quart du total des arrivées internationales. Au cours des quatre premiers mois de 2026, ce chiffre a dépassé 1,85 million, sur un total de 8,8 millions d'arrivées internationales.

Rien qu'à Hanoï, plus de 601.600 touristes chinois ont visité la capitale en 2025, soit une hausse de 33,6% par rapport à l'année précédente, représentant environ 11% du total des arrivées internationales. De janvier à avril de cette année, plus de 272 500 visiteurs chinois ont choisi Hanoï comme destination, soit une augmentation de 59% sur un an.

Nguyên Trân Quang, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, a déclaré que ces chiffres témoignent du potentiel considérable de coopération touristique et d'échanges de visiteurs entre Hanoï et les régions chinoises, tout en confirmant l'attractivité croissante de Hanoï auprès des voyageurs chinois.

Il a déclaré que Hanoï souhaite renforcer sa collaboration avec ses partenaires chinois pour développer des produits touristiques distinctifs, accroître les échanges touristiques bilatéraux et offrir davantage d'opportunités aux populations des deux pays de découvrir leurs cultures, histoires et traditions respectives.

Des experts du tourisme ont souligné que le coût abordable des voyages au Vietnam, ses services touristiques attractifs, ses plages magnifiques, son riche patrimoine culturel et sa cuisine diversifiée continuent de faire du pays une destination prisée des visiteurs chinois. Parallèlement, les destinations chinoises proches des postes frontières, avec leurs coûts de voyage flexibles et leurs attractions variées, attirent de plus en plus de touristes vietnamiens.

Ils ont ajouté que les récents ajustements des politiques de visas par les deux pays ont créé des conditions plus favorables à la croissance du tourisme, aux échanges culturels et aux liens entre les populations.

Nguyên Tiên Dat, vice-président de l'Association du tourisme de Hanoï, a déclaré que grâce à sa proximité avec la Chine, le Vietnam bénéficie d'un avantage géographique sur ses concurrents régionaux tels que Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. Outre les liaisons aériennes et maritimes, les voyageurs peuvent également circuler entre les deux pays par voie terrestre, ce qui rend les voyages plus pratiques et économiques.

Pham Anh Vu, directeur général adjoint de Viet Tourism, a déclaré que les touristes chinois venant au Vietnam ont tendance à privilégier les destinations côtières et les zones touristiques haut de gamme telles que Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc, tandis que les circuits culturels et historiques à Hanoï et à Hué attirent également un nombre croissant de visiteurs chinois.

VNA/CVN